पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा, बहरामपुर में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 बच्चों समेत 3 की मौत

पश्चिम बंगाल के बहरामपुर बड़ा हादसा हुआ है. यहां बच्चों को स्कूल लेकर जा रही वैन रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकरा गई. इस हादसे में दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई है.

यह हादसा बहरामपुर के गोविंदपुर इलाके में हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है. घटना में कुल 3 मौतें हुई हैं, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं. रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गेट मैन को तुरंत हिरासत में लिया गया है.

#WATCH | West Bengal | A number of students were injured after a vehicle carrying school students was hit by a train at a railway level crossing at Karnasuvarna in Murshidabad's Berhampore



Visuals from the accident site pic.twitter.com/wpzdL7Zqlf — ANI (@ANI) July 17, 2026

इस हादसे में घायल हुए बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. इनमें से कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सुकांता मजूमदार बोले- रेलवे करेगा अलग से जांच

बहरामपुर में हुए हादसे पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि किसी की भी जान जाना दुखद है, लेकिन बच्चों की मौत और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस घटना की जांच जरूरी है और मुझे यकीन है कि रेलवे इसकी अलग से जांच करेगा.

रेल अधिकारी ने क्या बताया?

पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि हादसा सुबह करीब 7 बजे कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे क्रॉसिंग पर हुई. उन्होंने बताया, 'कटवा से करीब 48 किलोमीटर दूर कर्ण सुबर्ण स्टेशन के पास समपार फाटक पर स्कूली बच्चों को ले जा रही कार रेल पटरी पार कर रही थी तभी एक लोकल ट्रेन ने वाहन को टक्कर मार दी.'

अधिकारी ने बताया कि घटना के कारण की जांच के लिए 10 सदस्यीय टीम को घटनास्थल भेजा गया है. उन्होंने बताया कि ऐसी सूचना है कि हादसे के समय समपार फाटक खुला था. अधिकारी ने कहा कि हादसे के बाद पूर्वी रेलवे के हावड़ा मंडल के अजीमगंज-कटवा खंड में ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं.

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