इसके अलावा टर्मिनल और टर्मिनस दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है और इनमें कोई अंतर नहीं है. टर्मिनल उस स्टेशन को कहा जाता है, जहां से आगे रेलवे ट्रैक नहीं होता. यानी ट्रेन उस स्टेशन तक तो आ जाती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे उसी दिशा में वापस लौटना पड़ता है, जिस दिशा से वह आई थी. देश में करीब सत्ताईस रेलवे टर्मिनल हैं. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस जैसे स्टेशन इसी श्रेणी में आते हैं.