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Indian Railways: जंक्शन, स्टेशन, सेंट्रल और टर्मिनल के बीच क्या होता है अंतर? आज मिल जाएंगे सभी सवालों के जवाब
Indian Railways: भारतीय रेलवे में जंक्शन, सेंट्रल, टर्मिनल और सामान्य स्टेशन अलग-अलग नियमों के आधार पर तय किए जाते हैं. हर श्रेणी स्टेशन की संरचना और रेलवे मार्ग को दर्शाती है.
ट्रेन से सफर करते समय हम कई स्टेशनों से होकर गुजरते हैं और वहां लगे बोर्ड पर कभी जंक्शन लिखा होता है तो कभी सेंट्रल, टर्मिनल या सिर्फ स्टेशन. ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ नाम रखने का तरीका है, लेकिन असल में इन नामों के पीछे रेलवे का अपना एक तय नियम होता है. हर नाम कुछ खास जानकारी देता है, जैसे उस स्टेशन पर कितने रास्ते मिलते हैं या फिर वहां से ट्रेन आगे जा सकती है या नहीं. आइए जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 15 Jul 2026 12:05 AM (IST)
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