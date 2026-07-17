खतरे में जान... सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने दी ऑर्गन फेलियर की चेतावनी

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं. उनकी बतियत लगातार गिर रही है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अभिजीत दीपके ने भावुक अपील करते हुए कहा कि वांगचुक की हालत बेहद गंभीर हो गई है. उन्होंने दावा किया कि वांगचुक इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके शरीर की हड्डियां तक साफ दिखाई देने लगी हैं.

अभिजीत दीपके ने दावा किया कि गुरुवार को वांगचुक दो बार गिरते-गिरते बचे. सोनम वांगुचक के कई वीडियो सोशल मीडिया शेयर किए गए हैं. वे एक वीडियो में मंच से नीचे उतरते समय साथियों का सहारा लेते दिखे. सोनम बहुत धीमे और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहे थे. अहम बात यह है कि डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की हालत को लेकर चेतावनी दी है.

डॉक्टरों ने सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर क्या कहा

डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक खाना नहीं खाने की वजह से स्थिति अब बेहद नाजुक हो चुकी है. अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो इसका असर उनके शरीर के कई अंगों पर भी पड़ सकता है. डॉक्टरों ने ऑर्गन फेलियर की चेतावनी दी. हालांकि, वांगचुक ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता, तब तक वे अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे. उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी की संसद मार्च को सफल बनाने की भी अपील की है.

वांगचुक को लेकर कोर्ट में पीआईएल

उधर, वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति की रोजाना निगरानी की जाए. अदालत ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए.

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