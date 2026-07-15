एक्सप्लोरर
Ganga River Depth: भारत में किस जगह सबसे ज्यादा है गंगा नदी की गहराई, क्या आप जानते हैं उस शहर का नाम?
Ganga River Depth: प्रयागराज में गंगा नदी की गहराई सबसे अधिक मानी जाती है. संगम क्षेत्र में यमुना के मिलने से पानी की मात्रा और गहराई दोनों बढ़ जाती हैं.
भारत में गंगा नदी को मां का दर्जा दिया जाता है और इसमें हर साल करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं. लोग गंगा में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी और लंबी नदी सबसे ज्यादा गहरी कहां पर है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि हरिद्वार या वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों में गंगा सबसे गहरी होगी, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है. आइए जानते हैं इशके बारे में पूरी जानकारी.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 15 Jul 2026 02:05 AM (IST)
Tags :Intresting Facts GK NEWS
जनरल नॉलेज
5 Photos
भारत में किस जगह सबसे ज्यादा है गंगा नदी की गहराई, क्या आप जानते हैं उस शहर का नाम?
जनरल नॉलेज
5 Photos
जंक्शन, स्टेशन, सेंट्रल और टर्मिनल के बीच क्या होता है अंतर? आज मिल जाएंगे सभी सवालों के जवाब
जनरल नॉलेज
6 Photos
आपके टूथपेस्ट से लेकर चीनी और दवाओं तक, जानें कहां-कहां इस्तेमाल होता है नॉनवेज?
जनरल नॉलेज
7 Photos
एक दिन के लिए बंद हो जाए एयरपोर्ट तो सरकार को कितना घाटा? यहां समझिए पूरा हिसाब किताब
जनरल नॉलेज
6 Photos
केले के पत्ते पर ही क्यों खाते हैं साउथ इंडिया के लोग, जानें कैसे हुई थी इसकी शुरुआत?
जनरल नॉलेज
7 Photos
चौकोर या त्रिकोणीय क्यों नहीं होता इंद्रधनुष, इसकी गोल शेप के पीछे कैसे काम करता है विज्ञान?
जनरल नॉलेज
8 Photos
अमेरिका में नौकरी करने वालों को महीने में कितनी बार मिलती है सैलरी, जानें भारत से कितना अलग है सिस्टम
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
यह है पाकिस्तान का हिंदू आबादी वाला सबसे बड़ा शहर, जानें यहां रहते हैं कितने हिंदू?
जनरल नॉलेज
क्या है बलूचिस्तान की नई मुद्रा 'बलोची फालूस', वहां कितने हो जाएंगे भारत के एक हजार रुपये?
जनरल नॉलेज
भारत में जन्म-मृत्यु का पंजीकरण 99% के पार, जानें 24 साल में कैसे आया इतना बदलाव
जनरल नॉलेज
जापान का महा-प्लान..80 साल बाद बनाने जा रहा खुफिया एजेंसी, जानें क्यों उठाया यह कदम?
Advertisement
जनरल नॉलेज
5 Photos
भारत में किस जगह सबसे ज्यादा है गंगा नदी की गहराई, क्या आप जानते हैं उस शहर का नाम?
जनरल नॉलेज
5 Photos
जंक्शन, स्टेशन, सेंट्रल और टर्मिनल के बीच क्या होता है अंतर? आज मिल जाएंगे सभी सवालों के जवाब
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion