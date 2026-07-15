कई रिपोर्ट्स के अनुसार, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे ज्यादा गहरी है, जहां इसकी गहराई करीब 33 मीटर यानी 108 फीट तक बताई जाती है. ज्यादातर लोगों को लगता है कि हरिद्वार या उत्तराखंड में गंगा सबसे गहरी होगी, क्योंकि वहां से नदी शुरू होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. प्रयागराज में गंगा नदी का संगम यमुना नदी से होता है, जिसकी वजह से यहां पानी की मात्रा और गहराई दोनों बढ़ जाती है. यही कारण है कि यहां डुबकी लगाना बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सावधानी वाला काम माना जाता है.