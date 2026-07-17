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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका का ईरान पर लगातार छठे दिन ताबड़तोड़ अटैक, ब्रिज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें, बिजली भी गुल

अमेरिका का ईरान पर लगातार छठे दिन ताबड़तोड़ अटैक, ब्रिज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें, बिजली भी गुल

Iran US Conflict: दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद बंदर अब्बास और आसपास के इलाकों की बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 06:43 AM (IST)
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Iran US Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने खाड़ी क्षेत्र में हालात और गंभीर कर दिए हैं. दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद कई अहम इलाकों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है, जबकि रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास लगातार दूसरे दिन भी हमले जारी रहे. इसी बीच बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए, क्योंकि ईरानी सेना ने वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया है.

दक्षिणी ईरान में बिजली आपूर्ति प्रभावित

ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, ताजा अमेरिकी हमलों में बंदर अब्बास और आसपास के गांवों की बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा. हालांकि कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है और स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है. मंत्रालय ने बताया कि नोबोनयाद-1 क्षेत्र में भी बिजली बाधित हुई थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया. अधिकारियों ने दक्षिणी ईरान के लोगों से पीक आवर्स में बिजली की खपत कम करने की अपील की है.

बहरीन में एयर रेड सायरन, ईरान का बड़ा दावा

बहरीन के गृह मंत्रालय ने एयर रेड सायरन बजने के बाद लोगों से शांत रहने और निकटतम सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की. वहीं ईरान की अर्द्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार, ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने बहरीन के साखिर एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और टोही विमानों को निशाना बनाया है. 

यह भी पढ़ें : कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स

 स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास लगातार हमले

रणनीतिक रूप से बेहद अहम शहर सिरिक, जो  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की निगरानी करता है, वहां लगातार दूसरे दिन भी अमेरिकी हवाई हमले जारी रहे. इसके अलावा बुशेहर में भी हमलों की खबर है. खामिर बंदरगाह के पास दो पुलों को निशाना बनाया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन के अनुसार दो लोगों की मौत हुई और चार अन्य घायल हुए.

बंदर अब्बास और रेलवे ढांचे पर भी हमला

बंदर अब्बास के अल्लाहो अकबर इलाके में भी अमेरिकी हमलों की सूचना है. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, एक रिहायशी इलाके पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा बंदर अब्बास के पास रेलवे ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जिसमें दो लोग घायल हुए.

इरानशहर एयरपोर्ट को भी पहुंचा नुकसान

हमलों के दौरान ईरान के इरानशहर एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है. फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और हालात पर दोनों देशों की गतिविधियों पर दुनिया की नजर टिकी हुई है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
USA USA  Iran US Conflict
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