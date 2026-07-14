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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजFIFA World Cup 2026: फुटबॉल में क्या होता है येलो और रेड कार्ड, जानें कहां से हुई थी इसकी शुरुआत?

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल में क्या होता है येलो और रेड कार्ड, जानें कहां से हुई थी इसकी शुरुआत?

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल में येलो और रेड कार्ड एक जाना पहचाना सिंबल है. आइए जानते हैं कि इनका इस्तेमाल कब किया जाता है और कैसे हुई थी इनकी शुरुआत.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Jul 2026 04:43 PM (IST)
FIFA World Cup 2026: फुटबॉल में येलो और रेड कार्ड एक जाना पहचाना सिंबल है. आइए जानते हैं कि इनका इस्तेमाल कब किया जाता है और कैसे हुई थी इनकी शुरुआत.

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस वक्त अपने आखिरी पड़ाव पर है. 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में अब फुटबॉल की चार दिग्गज टीमें ही बची हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर फुटबॉल में येलो और रेड कार्ड का क्या मतलब होता है. जानें कब हुई थी इनकी शुरुआत.

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येलो कार्ड एक ऑफिशियल चेतावनी है. रेफरी खतरनाक टैकल, अनस्पोर्टिंग बिहेवियर, ऑफिशल्स के खिलाफ असहमति या फिर जानबूझकर समय बर्बाद करने जैसी चीजों के लिए येलो कार्ड दिखाते हैं.
येलो कार्ड एक ऑफिशियल चेतावनी है. रेफरी खतरनाक टैकल, अनस्पोर्टिंग बिहेवियर, ऑफिशल्स के खिलाफ असहमति या फिर जानबूझकर समय बर्बाद करने जैसी चीजों के लिए येलो कार्ड दिखाते हैं.
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रेड कार्ड का मतलब होता है तुरंत आउट होना. रेड कार्ड मिलने वाले प्लेयर को तुरंत ही मैदान छोड़कर जाना पड़ता है और टीम को एक कम प्लेयर के साथ मैच जारी रखना होता है.
रेड कार्ड का मतलब होता है तुरंत आउट होना. रेड कार्ड मिलने वाले प्लेयर को तुरंत ही मैदान छोड़कर जाना पड़ता है और टीम को एक कम प्लेयर के साथ मैच जारी रखना होता है.
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अगर दो येलो कार्ड मिल जाते हैं तो वे एक रेड कार्ड बनते हैं. अगर किसी भी प्लेयर को एक ही मैच के दौरान दो बार येलो कार्ड दिखा दिया जाता है इसका नतीजा अपने आप रेड कार्ड और आउट हो जाना होता है.
अगर दो येलो कार्ड मिल जाते हैं तो वे एक रेड कार्ड बनते हैं. अगर किसी भी प्लेयर को एक ही मैच के दौरान दो बार येलो कार्ड दिखा दिया जाता है इसका नतीजा अपने आप रेड कार्ड और आउट हो जाना होता है.
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फीफा ने येलो और रेड कार्ड इस वजह से शुरू किए ताकि एक यूनिवर्सल डिसिप्लिनरी सिस्टम बनाया जा सके. यह सिस्टम 1970 के फीफा वर्ल्ड कप में शुरू हुआ था.
फीफा ने येलो और रेड कार्ड इस वजह से शुरू किए ताकि एक यूनिवर्सल डिसिप्लिनरी सिस्टम बनाया जा सके. यह सिस्टम 1970 के फीफा वर्ल्ड कप में शुरू हुआ था.
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1966 के वर्ल्ड कप के एक विवाद से यह आइडिया आया था. इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल के दौरान रेफरी और अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रैटिन के बीच कुछ कंफ्यूजन हुआ था. यहां एक कॉमन विजुअल लैंग्वेज की जरूरत पता चली थी.
1966 के वर्ल्ड कप के एक विवाद से यह आइडिया आया था. इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल के दौरान रेफरी और अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रैटिन के बीच कुछ कंफ्यूजन हुआ था. यहां एक कॉमन विजुअल लैंग्वेज की जरूरत पता चली थी.
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ब्रिटिश रेफरी केन एस्टन ने लाल और पीली ट्रैफिक लाइट देखकर ही इस आईडिया को डेवलप किया था. इसमें पीला कॉशन और लाल स्टॉप को दिखाता था. इस कांसेप्ट को फीफा ने बाद में दुनिया भर में अपनाया.
ब्रिटिश रेफरी केन एस्टन ने लाल और पीली ट्रैफिक लाइट देखकर ही इस आईडिया को डेवलप किया था. इसमें पीला कॉशन और लाल स्टॉप को दिखाता था. इस कांसेप्ट को फीफा ने बाद में दुनिया भर में अपनाया.
Published at : 14 Jul 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 Yellow Card In Football Red Card Rules

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