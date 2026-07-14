अगर दो येलो कार्ड मिल जाते हैं तो वे एक रेड कार्ड बनते हैं. अगर किसी भी प्लेयर को एक ही मैच के दौरान दो बार येलो कार्ड दिखा दिया जाता है इसका नतीजा अपने आप रेड कार्ड और आउट हो जाना होता है.