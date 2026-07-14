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FIFA World Cup 2026: फुटबॉल में क्या होता है येलो और रेड कार्ड, जानें कहां से हुई थी इसकी शुरुआत?
FIFA World Cup 2026: फुटबॉल में येलो और रेड कार्ड एक जाना पहचाना सिंबल है. आइए जानते हैं कि इनका इस्तेमाल कब किया जाता है और कैसे हुई थी इनकी शुरुआत.
FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस वक्त अपने आखिरी पड़ाव पर है. 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में अब फुटबॉल की चार दिग्गज टीमें ही बची हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर फुटबॉल में येलो और रेड कार्ड का क्या मतलब होता है. जानें कब हुई थी इनकी शुरुआत.
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Published at : 14 Jul 2026 04:43 PM (IST)
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