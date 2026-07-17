दो मस्जिद...विंटेज कारों का शोकेस और PWD का गेस्ट हाउस, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या है?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है. रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने यूनिवर्सिटी परिसर की 38 इमारतों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश दिए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि करीब 250 एकड़ में फैले इस कैंपस के भीतर क्या-क्या मौजूद है.

यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते ही बाईं ओर प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) ब्लॉक स्थित है. बताया जाता है कि आजम खान यहीं बैठकर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते थे.

मुख्य सड़क पर आगे बढ़ने पर दोनों ओर विभिन्न फैकल्टी भवन दिखाई देते हैं. इन इमारतों का नाम देश की कई प्रमुख हस्तियों के नाम पर रखा गया है. इनमें मुलायम सिंह यादव, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी समेत कई विभूतियों के नाम शामिल हैं. इन भवनों में लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं (लैब), क्लासरूम और प्रशासनिक कार्यालय संचालित होते हैं.

विंटेज कारों का शोकेस

वहीं इस कैंपस के मध्य भाग में दाईं ओर लाल रंग की विशाल इमारत मेडिकल कॉलेज की है. इसके पास सड़क किनारे विंटेज कारों का एक विशेष प्रदर्शन क्षेत्र (शोकेस) भी बनाया गया है, जहां आज भी कई पुरानी और दुर्लभ कारें खड़ी हैं. आजम खान को विंटेज कारों का शौकीन माना जाता रहा है.

यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद हैं दो मस्जिद

यूनिवर्सिटी परिसर में दो मस्जिदें भी हैं, बीच में स्थित छोटी मस्जिद का नाम नाखुदा मस्जिद है, जबकि परिसर के अंतिम छोर पर स्थित बड़ी मस्जिद के बोर्ड पर मस्जिद उमर लिखा है. यही यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद मानी जाती है.

250 एकड़ में फैला है यूनिवर्सिटी का कैंपस

करीब 250 एकड़ में फैले इस कैंपस में कई खेल मैदान, इनडोर स्टेडियम और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं भी मौजूद हैं. परिसर के अंदर लोक निर्माण विभाग (PWD) का एक गेस्ट हाउस भी बना हुआ है. इस यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली मुख्य सड़क की लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर बताई जाती है. इसी आधार पर परिसर की लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 1 किलोमीटर मानी जाती है.

यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से की तरफ बहती है कोसी नदी

जौहर यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से से कोसी नदी बहती है, जिससे पूरे परिसर का भौगोलिक स्वरूप भी अलग दिखाई देता है. रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 38 इमारतों पर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने के बाद एक बार फिर जौहर यूनिवर्सिटी का विशाल परिसर चर्चा का केंद्र बन हुआ है.