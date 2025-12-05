एक्सप्लोरर
Gulf Rupee: कभी अरब देशों में चलता था भारत का रुपया, फिर कैसे हो गया बंद?
Gulf Rupee: कुवैत, बहरीन और कतर जैसे अरब देशों में पहले भारतीय रुपए का ही इस्तेमाल किया जाता था. आइए जानते हैं इन देशों में भारतीय रुपए को क्यों बंद किया गया.
Gulf Rupee: ऐसा काफी कम लोगों को पता होगा कि भारतीय रुपया कभी कभी कई अरब देश में इस्तेमाल होने वाली करेंसी था. कुवैत से लेकर बहरीन तक और कतर से लेकर यूएई तक भारतीय रुपए का ही इस्तेमाल किया जाता था. दशकों तक ये खाड़ी देश व्यापार और बाकी चीजों के लिए भारत के रुपए पर ही निर्भर थे. आइए जानते हैं कि आखिर इन अरब देशों में भारतीय रुपया क्यों बंद हुआ.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Dec 2025 03:42 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
ये है देश की सबसे बड़ी फ्लाइट ऑपरेटर एयरलाइंस, 100-200 नहीं..हर रोज उड़ती हैं 21,00 फ्लाइट
जनरल नॉलेज
6 Photos
थाईलैंड के राजाओं को क्यों कहा जाता है राम, जानें क्या है इस उपाधि के पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
कम अपराध, ज्यादा सम्मान… दुनिया के वे देश, जहां महिलाएं महसूस करती हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित
जनरल नॉलेज
6 Photos
ज्यादा ठंड बढ़ने पर क्यों कांपने लगता है शरीर, क्या कंपकंपी से कम हो जाती है सर्दी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस धर्म वालों के लिए अलग ड्रिंक बनाती है कोल्ड ड्रिंक की यह कंपनी, हैरान कर देगी वजह
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion