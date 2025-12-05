स्मगलिंग को रोकने के लिए आरबीआई ने 1959 में एक नई करेंसी शुरू की. इसका नाम था गल्फ रुपया. यह अलग रंग में छपा था और सिर्फ खाड़ी देशों में ही वैलिड था. अब गल्फ नोट भारत के अंदर एक्सचेंज नहीं किया जा सकते थे जिससे स्मगलर उन्हें भारतीय रुपए में ना बदल पाएं.