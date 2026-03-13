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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजभारत के किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं ईरान, वहां क्या करते हैं?

भारत के किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं ईरान, वहां क्या करते हैं?

सरकारी आंकड़ों और विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार ईरान में रहने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या है और इनमें खासतौर पर जम्मू कश्मीर के छात्रों की तादाद ज्यादा बताई जाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 13 Mar 2026 09:49 AM (IST)
सरकारी आंकड़ों और विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार ईरान में रहने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या है और इनमें खासतौर पर जम्मू कश्मीर के छात्रों की तादाद ज्यादा बताई जाती है.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बीच ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. हाल के दिनों में समुद्री जहाज पर हमलों और क्षेत्रीय संघर्ष की वजह से हालात संवेदनशील बने हुए हैं. ऐसे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान में हजारों भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें छात्र, व्यापारी, प्रोफेशनल्स और कई यात्री शामिल है.

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सरकार और भारतीय दूतावास लगातार नागरिकों के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है. इसी बीच यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर भारत के किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा ईरान में जाते हैं और वहां क्या काम करते हैं. सरकारी आंकड़ों और विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार ईरान में रहने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या है और इनमें खासतौर पर जम्मू कश्मीर के छात्रों की तादाद ज्यादा बताई जाती है.
सरकार और भारतीय दूतावास लगातार नागरिकों के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है. इसी बीच यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर भारत के किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा ईरान में जाते हैं और वहां क्या काम करते हैं. सरकारी आंकड़ों और विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार ईरान में रहने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या है और इनमें खासतौर पर जम्मू कश्मीर के छात्रों की तादाद ज्यादा बताई जाती है.
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विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान में इस समय करीब 9,000 से 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद है. इनमें स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, समुद्री जहाज पर काम करने वाले नाविक, प्रोफेशनल्स और धार्मिक यात्रा पर गए लोग शामिल है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार ईरान में करीब 1500 से 2000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. यह छात्र मुख्य रूप से मेडिकल और धार्मिक एजुकेशन के लिए वहां जाते हैं और तेहरान, मशहद और कोम जैसे शहरों में रहकर पढ़ाई करते हैं.
विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान में इस समय करीब 9,000 से 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद है. इनमें स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, समुद्री जहाज पर काम करने वाले नाविक, प्रोफेशनल्स और धार्मिक यात्रा पर गए लोग शामिल है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार ईरान में करीब 1500 से 2000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. यह छात्र मुख्य रूप से मेडिकल और धार्मिक एजुकेशन के लिए वहां जाते हैं और तेहरान, मशहद और कोम जैसे शहरों में रहकर पढ़ाई करते हैं.
Published at : 13 Mar 2026 09:49 AM (IST)
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Indian Students In Iran Indians In Iran Kashmir Students Iran Study In Iran

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