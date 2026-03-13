भारत के किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं ईरान, वहां क्या करते हैं?

सरकार और भारतीय दूतावास लगातार नागरिकों के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है. इसी बीच यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर भारत के किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा ईरान में जाते हैं और वहां क्या काम करते हैं. सरकारी आंकड़ों और विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार ईरान में रहने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या है और इनमें खासतौर पर जम्मू कश्मीर के छात्रों की तादाद ज्यादा बताई जाती है.