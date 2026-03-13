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भारत के किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं ईरान, वहां क्या करते हैं?
सरकारी आंकड़ों और विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार ईरान में रहने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या है और इनमें खासतौर पर जम्मू कश्मीर के छात्रों की तादाद ज्यादा बताई जाती है.
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बीच ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. हाल के दिनों में समुद्री जहाज पर हमलों और क्षेत्रीय संघर्ष की वजह से हालात संवेदनशील बने हुए हैं. ऐसे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान में हजारों भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें छात्र, व्यापारी, प्रोफेशनल्स और कई यात्री शामिल है.
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Published at : 13 Mar 2026 09:49 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion