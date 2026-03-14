ग्लोबल फूड मैप पर चमका भारत का स्वाद, एशिया की बेस्ट रेस्टोरेंट लिस्ट में 4 भारतीय नाम

इस लिस्ट में बेंगलुरु के Farmlore को 83 वां स्थान मिला है. यह रेस्टोरेंट अपने खास फॉर्म टू टेबल, डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है. यहां पर स्थानीय खेतों से मिलने वाली ताजा उपज का इस्तेमाल करते हुए मौसमी मेनू तैयार किया जाता है. इस रेस्टोरेंट की शुरुआत से Johnson Ebenezer और बिजनेसमैन Kaushik Raju ने की थी.