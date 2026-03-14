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ग्लोबल फूड मैप पर चमका भारत का स्वाद, एशिया की बेस्ट रेस्टोरेंट लिस्ट में 4 भारतीय नाम
एशिया की फूड रैंकिंग प्लेटफाॅर्म Asia's 50 Best Restaurants की 2026 एक्सटेंडेड लिस्ट है, जिसमें भारत के चार रेस्टोरेंट शामिल किए गए हैं. यह लिस्ट 51 से 100 रैंकिंग के बीच वाले रेस्टोरेंट की होती है.
इंडियन खाने को लंबे समय तक दुनिया में सिर्फ मसालेदार खाने और ग्रेवी वाले खाने तक ही सीमित समझा जाता रहा है, लेकिन अब यह धरणा धीरे-धीरे बदल रही है. भारत के अलग-अलग शहरों में मौजूद रेस्टोरेंट अपने अनोखे फ्लेवर, एक्सपेरिमेंट और आधुनिक डायनिंग एक्सपीरियंस के कारण इंटरनेशनल स्तर पर पहचान बना रहे हैं. इसी का ताजा उदाहरण एशिया की प्रतिष्ठित फूड रैंकिंग प्लेटफाॅर्म Asia's 50 Best Restaurants की 2026 एक्सटेंडेड लिस्ट है, जिसमें भारत के चार रेस्टोरेंट शामिल किए गए हैं.
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Published at : 14 Mar 2026 04:39 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion