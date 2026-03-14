हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडग्लोबल फूड मैप पर चमका भारत का स्वाद, एशिया की बेस्ट रेस्टोरेंट लिस्ट में 4 भारतीय नाम

ग्लोबल फूड मैप पर चमका भारत का स्वाद, एशिया की बेस्ट रेस्टोरेंट लिस्ट में 4 भारतीय नाम

एशिया की फूड रैंकिंग प्लेटफाॅर्म Asia's 50 Best Restaurants की 2026 एक्सटेंडेड लिस्ट है, जिसमें भारत के चार रेस्टोरेंट शामिल किए गए हैं. यह लिस्ट 51 से 100 रैंकिंग के बीच वाले रेस्टोरेंट की होती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Mar 2026 04:39 PM (IST)
एशिया की फूड रैंकिंग प्लेटफाॅर्म Asia's 50 Best Restaurants की 2026 एक्सटेंडेड लिस्ट है, जिसमें भारत के चार रेस्टोरेंट शामिल किए गए हैं. यह लिस्ट 51 से 100 रैंकिंग के बीच वाले रेस्टोरेंट की होती है.

इंडियन खाने को लंबे समय तक दुनिया में सिर्फ मसालेदार खाने और ग्रेवी वाले खाने तक ही सीमित समझा जाता रहा है, लेकिन अब यह धरणा धीरे-धीरे बदल रही है. भारत के अलग-अलग शहरों में मौजूद रेस्टोरेंट अपने अनोखे फ्लेवर, एक्सपेरिमेंट और आधुनिक डायनिंग एक्सपीरियंस के कारण इंटरनेशनल स्तर पर पहचान बना रहे हैं. इसी का ताजा उदाहरण एशिया की प्रतिष्ठित फूड रैंकिंग प्लेटफाॅर्म Asia's 50 Best Restaurants की 2026 एक्सटेंडेड लिस्ट है, जिसमें भारत के चार रेस्टोरेंट शामिल किए गए हैं.

1/6
यह एक्सटेंडेड लिस्ट 51 से 100 रैंकिंग के बीच वाले रेस्टोरेंट की होती है. इस साल जारी लिस्ट में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के चार रेस्टोरेंट को जगह मिली है. यह लिस्ट हर साल होटल, बार और रेस्टोरेंट की दुनिया में उत्कृष्ट काम करने वाली संस्थाओं को पहचान देने के लिए जारी की जाती है.
यह एक्सटेंडेड लिस्ट 51 से 100 रैंकिंग के बीच वाले रेस्टोरेंट की होती है. इस साल जारी लिस्ट में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के चार रेस्टोरेंट को जगह मिली है. यह लिस्ट हर साल होटल, बार और रेस्टोरेंट की दुनिया में उत्कृष्ट काम करने वाली संस्थाओं को पहचान देने के लिए जारी की जाती है.
2/6
इस लिस्ट में बेंगलुरु के Farmlore को 83 वां स्थान मिला है. यह रेस्टोरेंट अपने खास फॉर्म टू टेबल, डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है. यहां पर स्थानीय खेतों से मिलने वाली ताजा उपज का इस्तेमाल करते हुए मौसमी मेनू तैयार किया जाता है. इस रेस्टोरेंट की शुरुआत से Johnson Ebenezer और बिजनेसमैन Kaushik Raju ने की थी.
इस लिस्ट में बेंगलुरु के Farmlore को 83 वां स्थान मिला है. यह रेस्टोरेंट अपने खास फॉर्म टू टेबल, डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है. यहां पर स्थानीय खेतों से मिलने वाली ताजा उपज का इस्तेमाल करते हुए मौसमी मेनू तैयार किया जाता है. इस रेस्टोरेंट की शुरुआत से Johnson Ebenezer और बिजनेसमैन Kaushik Raju ने की थी.
Published at : 14 Mar 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Asias 50 Best Restaurants 2026 Asia Best Restaurants List Indian Restaurants In Asia Ranking

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
गहने खरीदने और पहनने का शुभ मुहूर्त क्या है? वैदिक ग्रंथों में छिपा है इसका जवाब?
गहने खरीदने और पहनने का शुभ मुहूर्त क्या है? वैदिक ग्रंथों में छिपा है इसका जवाब?
लाइफस्टाइल
अक्षय तृतीया 2026: सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त, जानें पूजा का सही समय और धन वृद्धि के उपाय!
अक्षय तृतीया 2026: सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त, जानें पूजा का सही समय और धन वृद्धि के उपाय!
लाइफस्टाइल
गेहूं के आटे से भी बन जाते हैं गरमागरम भटूरे, नोट कर लें शानदार रेसिपी
गेहूं के आटे से भी बन जाते हैं गरमागरम भटूरे, नोट कर लें शानदार रेसिपी
लाइफस्टाइल
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rahul Gandhi Martial Arts: नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
राजस्थान
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office: 'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
इंडिया
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
हेल्थ
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget