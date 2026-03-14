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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती, फेमस क्रिकेटर ने IPL के लिए PSL छोड़ा, बुरी तरह बौखलाया PCB

पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती, फेमस क्रिकेटर ने IPL के लिए PSL छोड़ा, बुरी तरह बौखलाया PCB

Blessing Muzarabani KKR: जिम्बाब्वे के एक गेंदबाज ने PSL का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स को जॉइन कर लिया है. इस वजह से PCB बौखलाया हुआ है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Mar 2026 04:48 PM (IST)
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Blessing Muzarabani PSL: IPL 2026 के शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स टीम चर्चा में है. एक तरफ हर्षित राणा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, दूसरी ओर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने KKR को जॉइन कर लिया है. मुजरबानी के इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) बौखलाया हुआ है, क्योंकि IPL कॉन्ट्रैक्ट मिलने की वजह से जिम्बाब्वे के इस गेंदबाज ने PSL छोड़ दिया है.

बता दें कि ब्लेसिंग मुजरबानी ने कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में मुस्तफिजुर रहमान को रिप्लेस किया है. रहमान, जिन्हें बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर टीम ने रिलीज कर दिया था. अब पाकिस्तानी चैनल जियो सुपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो ब्लेसिंग मुजरबानी के खिलाफ कानूनी कार्यवाई करने की तैयारी में है.

PSL का सीजन 26 मार्च से शुरू हो रहा है और ब्लेसिंग मुजरबानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने वाले थे. यूनाइटेड की टीम ने उन्हें शमार जोसेफ के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था. उन्हें 1.1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की डील मिली थी, लेकिन अब उन्होंने अपना PSL कॉन्ट्रैक्ट तोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स को जॉइन किया है. इसी वजह से PCB उनपर कानूनी कार्यवाई की तैयारी में है.

इससे पहले हर्षित राणा चोट के चलते IPL 2026 से बाहर हो गए हैं, लेकिन KKR ने अभी तक उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है.

दूसरी ओर ब्लेसिंग मुजरबानी की बात करें तो उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया था. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 13 विकेट लिए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे. उन्होंने जिम्बाब्वे को वर्ल्ड कप के सुपर-8 तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था. मगर जिम्बाब्वे सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Mar 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
PSL PCB Blessing Muzarabani KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
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