Blessing Muzarabani PSL: IPL 2026 के शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स टीम चर्चा में है. एक तरफ हर्षित राणा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, दूसरी ओर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने KKR को जॉइन कर लिया है. मुजरबानी के इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) बौखलाया हुआ है, क्योंकि IPL कॉन्ट्रैक्ट मिलने की वजह से जिम्बाब्वे के इस गेंदबाज ने PSL छोड़ दिया है.

बता दें कि ब्लेसिंग मुजरबानी ने कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में मुस्तफिजुर रहमान को रिप्लेस किया है. रहमान, जिन्हें बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर टीम ने रिलीज कर दिया था. अब पाकिस्तानी चैनल जियो सुपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो ब्लेसिंग मुजरबानी के खिलाफ कानूनी कार्यवाई करने की तैयारी में है.

PSL का सीजन 26 मार्च से शुरू हो रहा है और ब्लेसिंग मुजरबानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने वाले थे. यूनाइटेड की टीम ने उन्हें शमार जोसेफ के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था. उन्हें 1.1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की डील मिली थी, लेकिन अब उन्होंने अपना PSL कॉन्ट्रैक्ट तोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स को जॉइन किया है. इसी वजह से PCB उनपर कानूनी कार्यवाई की तैयारी में है.

इससे पहले हर्षित राणा चोट के चलते IPL 2026 से बाहर हो गए हैं, लेकिन KKR ने अभी तक उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है.

दूसरी ओर ब्लेसिंग मुजरबानी की बात करें तो उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया था. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 13 विकेट लिए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे. उन्होंने जिम्बाब्वे को वर्ल्ड कप के सुपर-8 तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था. मगर जिम्बाब्वे सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया.

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