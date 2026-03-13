शिपिंग उद्योग में ईंधन के इस्तेमाल की गणना अक्सर लीटर के बजाय टन में की जाती है. ज्यादातर बड़े मालवाहक जहाज प्रति घंटे 4 से 12 टन ईंधन जलाते हैं. कुछ जहाज जिनमें काफी बड़े और शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं प्रति घंटे 13 टन तक ईंधन खर्च कर सकते हैं.