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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCargo Ship Fuel: एक घंटे में कितना तेल पी जाता है कार्गो शिप, जान लीजिए हिसाब-किताब?

Cargo Ship Fuel: एक घंटे में कितना तेल पी जाता है कार्गो शिप, जान लीजिए हिसाब-किताब?

Cargo Ship Fuel: कार्गो शिप समुद्र के रास्ते से काफी लंबा सफर तय करते हैं. आइए जानते हैं कि 1 घंटे में ये शिप कितना ईंधन जलाते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Mar 2026 07:15 PM (IST)
Cargo Ship Fuel: कार्गो शिप समुद्र के रास्ते से काफी लंबा सफर तय करते हैं. आइए जानते हैं कि 1 घंटे में ये शिप कितना ईंधन जलाते हैं.

Cargo Ship Fuel: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया के समुद्री रास्तों को कड़ी निगरानी में ला दिया है. होर्मुज स्ट्रेट के आसपास से गुजर रहे मालवाहक जहाज को ईरान ने निशाना बनाया है. इसी बीच लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर यह बड़े जहाज कितना ईंधन खर्च करते हैं. आइए जानते हैं कि 1 घंटे में एक कार्गो शिप कितना तेल पी जाती है.

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लगभग 8000 TEU की क्षमता वाला एक बड़ा कंटेनर जहाज जब 24 समुद्री मील की औसत गति से यात्रा करता है तो हर घंटे लगभग 9,750 लीटर ईंधन खर्च होता है.
लगभग 8000 TEU की क्षमता वाला एक बड़ा कंटेनर जहाज जब 24 समुद्री मील की औसत गति से यात्रा करता है तो हर घंटे लगभग 9,750 लीटर ईंधन खर्च होता है.
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शिपिंग उद्योग में ईंधन के इस्तेमाल की गणना अक्सर लीटर के बजाय टन में की जाती है. ज्यादातर बड़े मालवाहक जहाज प्रति घंटे 4 से 12 टन ईंधन जलाते हैं. कुछ जहाज जिनमें काफी बड़े और शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं प्रति घंटे 13 टन तक ईंधन खर्च कर सकते हैं.
शिपिंग उद्योग में ईंधन के इस्तेमाल की गणना अक्सर लीटर के बजाय टन में की जाती है. ज्यादातर बड़े मालवाहक जहाज प्रति घंटे 4 से 12 टन ईंधन जलाते हैं. कुछ जहाज जिनमें काफी बड़े और शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं प्रति घंटे 13 टन तक ईंधन खर्च कर सकते हैं.
Published at : 13 Mar 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
US Israel Iran War Cargo Ship Fuel Bunker Fuel

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