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Cargo Ship Fuel: एक घंटे में कितना तेल पी जाता है कार्गो शिप, जान लीजिए हिसाब-किताब?
Cargo Ship Fuel: कार्गो शिप समुद्र के रास्ते से काफी लंबा सफर तय करते हैं. आइए जानते हैं कि 1 घंटे में ये शिप कितना ईंधन जलाते हैं.
Cargo Ship Fuel: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया के समुद्री रास्तों को कड़ी निगरानी में ला दिया है. होर्मुज स्ट्रेट के आसपास से गुजर रहे मालवाहक जहाज को ईरान ने निशाना बनाया है. इसी बीच लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर यह बड़े जहाज कितना ईंधन खर्च करते हैं. आइए जानते हैं कि 1 घंटे में एक कार्गो शिप कितना तेल पी जाती है.
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Published at : 13 Mar 2026 07:15 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion