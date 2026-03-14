World War 1 Deaths: पहले विश्व युद्ध में कितनी हुई थी मौतें, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट के बीच देख लीजिए आंकड़े
World War 1 Deaths: इस वक्त विश्व में कई देश युद्ध लड़ रहे हैं. इस संघर्ष के बीच वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. आइए जानते हैं पहले वर्ल्ड वॉर में कितनी मौतें हुई थी.
World War 1 Deaths: दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के साथ ही एक संभावित वैश्विक संघर्ष को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव और साथ ही दक्षिण चीन सागर में चीन से जुड़ा बढ़ता सैन्य तनाव एक बड़े वैश्विक संघर्ष की संभावना पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. सैन्य विश्लेषक और नाटो के पूर्व कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर ये संकट आपस में टकराते हैं तो एक बड़े पैमाने पर वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध में कितनी मौतें हुई थीं.
पहले विश्व युद्ध में कुल मौतों की संख्या
पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था. ऐतिहासिक अनुमानों के मुताबिक इस युद्ध के दौरान 1.5 करोड़ से 2.2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. इस संख्या में सैन्य कर्मी और आम नागरिक दोनों शामिल हैं. यह संघर्ष कई महाद्वीपों तक फैला था और इसमें दुनिया की कई बड़ी ताकतें शामिल थीं. यह 20वीं सदी का सबसे विनाशकारी युद्ध था.
युद्ध के दौरान सैन्य नुकसान
मरने वालों में एक बड़ा हिस्सा उन सैनिकों का था जो युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे. इतिहासकारों के मुताबिक युद्ध के दौरान लगभग 85 लाख से 1.1 करोड़ सैन्य कर्मियों की मौत हुई थी. कई सैनिकों ने अपनी जान ना सिर्फ लड़ाई में गंवाई बल्कि बीमारी, संक्रमण और खाइयों में मौजूद मुश्किल हालातों की वजह से भी उनकी मौत हुई. मशीन गन, तोपखाने और रासायनिक हथियारों जैसे नए हथियारों के इस्तेमाल में भी जान माल का भारी नुकसान किया.
आम नागरिकों की मौतें
इस युद्ध में आम नागरिकों के बीच भी भारी दुख-तकलीफें पैदा हुई थीं. अनुमानों के मुताबिक इस संघर्ष के दौरान 60 लाख से 1.3 करोड़ आम नागरिकों की मौत हुई थी. इनमें से कई मौतें भुखमरी, बीमारियों के फैलने, जबरदस्ती विस्थापन और नरसंहारों की वजह से हुई. युद्ध के आखिरी सालों में फैली स्पेनिश फ्लू की महामारी ने मरने वालों की संख्या को और बढ़ा दिया था.
सबसे ज्यादा सैन्य नुकसान झेलने वाले देश
पहले विश्व युद्ध के दौरान कई देशों को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा. जर्मनी ने अपने लगभग 20 लाख सैनिक खो दिए. इसी के साथ रूस ने लगभग 17 से 18 लाख सैन्यकर्मियों को खोया. वहीं फ्रांस ने लगभग 14 लाख सैनिक खोए और ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी सेनाओं में लगभग 9 लाख सैन्यकर्मियों की मौत दर्ज की. इसी के साथ युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 116000 सैनिक खोए.
भारत की भूमिका
इस युद्ध में औपनिवेशिक क्षेत्रों के सैनिक भी शामिल थे. ब्रिटिश भारत से लगभग 1.3 मिलियन सैनिकों ने ब्रिटिश सेनाओं के हिस्से के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया. आधिकारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक संघर्ष के दौरान दुनिया भर के अलग-अलग युद्ध मोर्चों पर सेवा करते हुए कम से कम 74,187 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई.
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Source: IOCL