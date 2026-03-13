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क्यों खामोश हो गई रोजा खोलने वाली सऊदी अरब की 'रमजान तोप', क्या है इसका इतिहास?
यह तोप रमजान और ईद अल-फितर की शुरुआत की घोषणा करती है, लेकिन हाल ही में इसे खामोश पाया गया, और इस खामोशी के पीछे तकनीकी बदलाव नहीं है.
सऊदी अरब में रमजान के दौरान पारंपरिक रमजान तोप का चलन सदियों पुराना है. यह तोप रमजान और ईद अल-फितर की शुरुआत की घोषणा करती है, लेकिन हाल ही में इसे खामोश पाया गया, और इस खामोशी के पीछे सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताएं भी हैं. ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. रियाद ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसके इलाके पर हमला किया गया या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, तो वह पलटवार करेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि सऊदी अरब की रोजा खोलने वाली रमजान तोप का इतिहास क्या है.
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Published at : 13 Mar 2026 08:06 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion