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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्यों खामोश हो गई रोजा खोलने वाली सऊदी अरब की 'रमजान तोप', क्या है इसका इतिहास?

क्यों खामोश हो गई रोजा खोलने वाली सऊदी अरब की 'रमजान तोप', क्या है इसका इतिहास?

यह तोप रमजान और ईद अल-फितर की शुरुआत की घोषणा करती है, लेकिन हाल ही में इसे खामोश पाया गया, और इस खामोशी के पीछे तकनीकी बदलाव नहीं है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Mar 2026 08:06 AM (IST)
यह तोप रमजान और ईद अल-फितर की शुरुआत की घोषणा करती है, लेकिन हाल ही में इसे खामोश पाया गया, और इस खामोशी के पीछे तकनीकी बदलाव नहीं है.

सऊदी अरब में रमजान के दौरान पारंपरिक रमजान तोप का चलन सदियों पुराना है. यह तोप रमजान और ईद अल-फितर की शुरुआत की घोषणा करती है, लेकिन हाल ही में इसे खामोश पाया गया, और इस खामोशी के पीछे सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताएं भी हैं. ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. रियाद ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसके इलाके पर हमला किया गया या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, तो वह पलटवार करेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि सऊदी अरब की रोजा खोलने वाली रमजान तोप का इतिहास क्या है.

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रमजान तोप एक प्रकार की प्राचीन तोप है जिसे रमजान और ईद के महीनों की शुरुआत की घोषणा करने के लिए यूज किया जाता था. इस तोप के गोले बड़े ऊंचे स्थान जैसे पहाड़ या किलों से दागे जाते थे ताकि पूरे इलाके में आवाज सुनाई दे. यह एक तरह से लोगों को यह सूचित करती थी कि रोजा खोलने का समय हो गया है या ईद का महीना शुरू हो गया है.
रमजान तोप एक प्रकार की प्राचीन तोप है जिसे रमजान और ईद के महीनों की शुरुआत की घोषणा करने के लिए यूज किया जाता था. इस तोप के गोले बड़े ऊंचे स्थान जैसे पहाड़ या किलों से दागे जाते थे ताकि पूरे इलाके में आवाज सुनाई दे. यह एक तरह से लोगों को यह सूचित करती थी कि रोजा खोलने का समय हो गया है या ईद का महीना शुरू हो गया है.
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सऊदी अरब में रमजान तोप का इस्तेमाल 1865 में शुरू हुआ था. उस समय द्वितीय सऊदी राज्य के इमाम फैसल बिन तुर्की बिन अब्दुल्ला ने इसे अल-धैरेन किले (जो आज का अल-मरकाब किला है) में स्थापित किया. इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रैंड मस्जिद के आस-पास के लोगों को रोजा खोलने और रमजान के महीनों की शुरुआत की सूचना देना.
सऊदी अरब में रमजान तोप का इस्तेमाल 1865 में शुरू हुआ था. उस समय द्वितीय सऊदी राज्य के इमाम फैसल बिन तुर्की बिन अब्दुल्ला ने इसे अल-धैरेन किले (जो आज का अल-मरकाब किला है) में स्थापित किया. इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रैंड मस्जिद के आस-पास के लोगों को रोजा खोलने और रमजान के महीनों की शुरुआत की सूचना देना.
Published at : 13 Mar 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Middle East Tension Iran Israel War Iran-Saudi Arabia Attack Ramadan Cannon

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