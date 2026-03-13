क्यों खामोश हो गई रोजा खोलने वाली सऊदी अरब की 'रमजान तोप', क्या है इसका इतिहास?

रमजान तोप एक प्रकार की प्राचीन तोप है जिसे रमजान और ईद के महीनों की शुरुआत की घोषणा करने के लिए यूज किया जाता था. इस तोप के गोले बड़े ऊंचे स्थान जैसे पहाड़ या किलों से दागे जाते थे ताकि पूरे इलाके में आवाज सुनाई दे. यह एक तरह से लोगों को यह सूचित करती थी कि रोजा खोलने का समय हो गया है या ईद का महीना शुरू हो गया है.