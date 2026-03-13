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जब दुनिया के मिडिल में है नहीं तो क्यों कहते हैं इसे 'मिडिल ईस्ट', किसने दिया था ये नाम?
'मिडल ईस्ट' शब्द का जन्म 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुआ था, जब यूरोप को दुनिया का केंद्र मानकर अन्य क्षेत्रों के नाम तय किए गए थे. आइए जानें कि मिडिल ईस्ट को यह नाम किसने और क्यों दिया.
ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण 'मिडल ईस्ट' शब्द आज पूरी दुनिया की जुबान पर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नक्शे पर जो हिस्सा न दुनिया के बीच में है और न ही पूरी तरह पूर्व में, उसे आखिर 'मिडल ईस्ट' क्यों कहा जाता है? यह नाम किसी भौगोलिक सच्चाई से ज्यादा गुलामी के दौर की उस मानसिकता को दर्शाता है, जब दुनिया के नक्शे को केवल लंदन की खिड़की से देखा जाता था. आइए जानते हैं इस नाम के पीछे की असली कहानी क्या है.
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Published at : 13 Mar 2026 11:26 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion