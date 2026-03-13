जब दुनिया के मिडिल में है नहीं तो क्यों कहते हैं इसे 'मिडिल ईस्ट', किसने दिया था ये नाम?

उनके हिसाब से जो देश यूरोप के पूर्व में थे वे 'ईस्टर्न' कहलाए और जो पश्चिम में थे वे 'वेस्टर्न' देश बन गए. यह पूरी तरह से यूरोप-केंद्रित सोच थी जिसे 'यूरो-सेंट्रिक' नजरिया कहा जाता है. अंग्रेजों ने एशिया को तीन हिस्सों में बांटा था. यूरोप के सबसे करीब वाले एशियाई क्षेत्र (जैसे बाल्कन और तुर्की का इलाका) को उन्होंने 'नियर ईस्ट' यानी निकट पूर्व कहा.