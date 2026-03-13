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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजब दुनिया के मिडिल में है नहीं तो क्यों कहते हैं इसे 'मिडिल ईस्ट', किसने दिया था ये नाम?

जब दुनिया के मिडिल में है नहीं तो क्यों कहते हैं इसे 'मिडिल ईस्ट', किसने दिया था ये नाम?

'मिडल ईस्ट' शब्द का जन्म 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुआ था, जब यूरोप को दुनिया का केंद्र मानकर अन्य क्षेत्रों के नाम तय किए गए थे. आइए जानें कि मिडिल ईस्ट को यह नाम किसने और क्यों दिया.

By : निधि पाल  | Updated at : 13 Mar 2026 11:26 AM (IST)
'मिडल ईस्ट' शब्द का जन्म 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुआ था, जब यूरोप को दुनिया का केंद्र मानकर अन्य क्षेत्रों के नाम तय किए गए थे. आइए जानें कि मिडिल ईस्ट को यह नाम किसने और क्यों दिया.

ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण 'मिडल ईस्ट' शब्द आज पूरी दुनिया की जुबान पर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नक्शे पर जो हिस्सा न दुनिया के बीच में है और न ही पूरी तरह पूर्व में, उसे आखिर 'मिडल ईस्ट' क्यों कहा जाता है? यह नाम किसी भौगोलिक सच्चाई से ज्यादा गुलामी के दौर की उस मानसिकता को दर्शाता है, जब दुनिया के नक्शे को केवल लंदन की खिड़की से देखा जाता था. आइए जानते हैं इस नाम के पीछे की असली कहानी क्या है.

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दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो सऊदी अरब, ईरान या इराक जैसे देश न तो मध्य में हैं और न ही पूरी तरह पूर्व में. दरअसल, एक लंबे समय तक दुनिया के बड़े हिस्से पर ब्रिटिश साम्राज्य का राज रहा. इंग्लैंड चूंकि यूरोप में स्थित है, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही दुनिया को बांटना शुरू किया.
दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो सऊदी अरब, ईरान या इराक जैसे देश न तो मध्य में हैं और न ही पूरी तरह पूर्व में. दरअसल, एक लंबे समय तक दुनिया के बड़े हिस्से पर ब्रिटिश साम्राज्य का राज रहा. इंग्लैंड चूंकि यूरोप में स्थित है, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही दुनिया को बांटना शुरू किया.
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उनके हिसाब से जो देश यूरोप के पूर्व में थे वे 'ईस्टर्न' कहलाए और जो पश्चिम में थे वे 'वेस्टर्न' देश बन गए. यह पूरी तरह से यूरोप-केंद्रित सोच थी जिसे 'यूरो-सेंट्रिक' नजरिया कहा जाता है. अंग्रेजों ने एशिया को तीन हिस्सों में बांटा था. यूरोप के सबसे करीब वाले एशियाई क्षेत्र (जैसे बाल्कन और तुर्की का इलाका) को उन्होंने 'नियर ईस्ट' यानी निकट पूर्व कहा.
उनके हिसाब से जो देश यूरोप के पूर्व में थे वे 'ईस्टर्न' कहलाए और जो पश्चिम में थे वे 'वेस्टर्न' देश बन गए. यह पूरी तरह से यूरोप-केंद्रित सोच थी जिसे 'यूरो-सेंट्रिक' नजरिया कहा जाता है. अंग्रेजों ने एशिया को तीन हिस्सों में बांटा था. यूरोप के सबसे करीब वाले एशियाई क्षेत्र (जैसे बाल्कन और तुर्की का इलाका) को उन्होंने 'नियर ईस्ट' यानी निकट पूर्व कहा.
Published at : 13 Mar 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Middle East Iran Israel Conflict Middle East War History Of Middle East Name

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