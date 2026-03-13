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World Largest LPG Producer: दुनिया के किस देश में होता है सबसे ज्यादा LPG प्रोडक्शन, भारत किस नंबर पर?
World Largest LPG Producer: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से देश में एलपीजी की शॉर्टेज देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एलपीजी कौन सा देश बनाता है.
World Largest LPG Producer: लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दुनिया के सबसे जरूरी घरेलू ईंधनों में से एक है. भारत में 330 मिलियन से ज्यादा घरों में एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है. इससे यह दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी बाजारों में से एक बन गया है. लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर एलपीजी की सप्लाई पर काफी ज्यादा पड़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा एलपीजी कौन सा देश बनाता है और वैश्विक रैंकिंग में भारत कहां खड़ा है.
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Published at : 13 Mar 2026 02:39 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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