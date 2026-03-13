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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWorld Largest LPG Producer: दुनिया के किस देश में होता है सबसे ज्यादा LPG प्रोडक्शन, भारत किस नंबर पर?

World Largest LPG Producer: दुनिया के किस देश में होता है सबसे ज्यादा LPG प्रोडक्शन, भारत किस नंबर पर?

World Largest LPG Producer: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से देश में एलपीजी की शॉर्टेज देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एलपीजी कौन सा देश बनाता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Mar 2026 02:39 PM (IST)
World Largest LPG Producer: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से देश में एलपीजी की शॉर्टेज देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एलपीजी कौन सा देश बनाता है.

World Largest LPG Producer: लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दुनिया के सबसे जरूरी घरेलू ईंधनों में से एक है. भारत में 330 मिलियन से ज्यादा घरों में एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है. इससे यह दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी बाजारों में से एक बन गया है. लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर एलपीजी की सप्लाई पर काफी ज्यादा पड़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा एलपीजी कौन सा देश बनाता है और वैश्विक रैंकिंग में भारत कहां खड़ा है.

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संयुक्त राज्य अमेरिका अभी एलपीजी उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है. इसके मजबूत तेल और शेल गैस उद्योग ने उत्पादन को काफी ज्यादा बढ़ाया है. इससे यह देश किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा एलपीजी बना पाता है. अकेला अमेरिका ही पूरी दुनिया के कुल एलपीजी उत्पादन में 25% से ज्यादा का योगदान देता है.
संयुक्त राज्य अमेरिका अभी एलपीजी उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है. इसके मजबूत तेल और शेल गैस उद्योग ने उत्पादन को काफी ज्यादा बढ़ाया है. इससे यह देश किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा एलपीजी बना पाता है. अकेला अमेरिका ही पूरी दुनिया के कुल एलपीजी उत्पादन में 25% से ज्यादा का योगदान देता है.
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संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन, सऊदी अरब और रूस जैसे देश एलपीजी के मुख्य उत्पादकों में शामिल हैं. इन देशों को अपने मजबूत पेट्रोलियम उद्योग और बड़े हाइड्रोकार्बन भंडारों का फायदा मिलता है. इससे वे घरेलू इस्तेमाल और निर्यात दोनों के लिए बड़ी मात्रा में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बना पाते हैं.
संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन, सऊदी अरब और रूस जैसे देश एलपीजी के मुख्य उत्पादकों में शामिल हैं. इन देशों को अपने मजबूत पेट्रोलियम उद्योग और बड़े हाइड्रोकार्बन भंडारों का फायदा मिलता है. इससे वे घरेलू इस्तेमाल और निर्यात दोनों के लिए बड़ी मात्रा में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बना पाते हैं.
Published at : 13 Mar 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
US Israel Iran War World Largest LPG Producer Lpg Production

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