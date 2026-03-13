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LPG में नहीं होती कोई भी गंध, फिर महक के लिए क्या मिलाते हैं इसमें?
दुनिया भर में जारी युद्ध के तनाव के बीच भारत में एलपीजी की सप्लाई और सुरक्षा पर चर्चा तेज है। असल में रसोई गैस एक रंगहीन और गंधहीन ईंधन है, जिसे पहचानना असंभव है. फिर इसमें महक क्यों आती है?
ईरान-इजराइल युद्ध के चलते फैली गैस किल्लत की खबरों के बीच आज हर कोई रसोई गैस यानी एलपीजी की बात कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गैस पर आपका खाना पकता है, वह असल में गंधहीन होती है? जी हां, प्राकृतिक रूप से एलपीजी में कोई महक नहीं होती है. अगर यह गैस बिना किसी मिलावट के आपके घर तक पहुंचे और लीक हो जाए, तो आपको कानो-कान खबर भी नहीं होगी. आखिर वह कौन सी चीज है जो इसे इतना बदबूदार बनाती है और इसके पीछे विज्ञान क्या है?
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Published at : 13 Mar 2026 07:58 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion