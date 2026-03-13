LPG में नहीं होती कोई भी गंध, फिर महक के लिए क्या मिलाते हैं इसमें?

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों का मिश्रण होती है. अपनी शुद्ध अवस्था में यह गैस पूरी तरह से गंधहीन होती है. इसका मतलब यह है कि अगर आपके किचन में गैस का रिसाव हो रहा हो, तो आप उसे सूंघकर नहीं पहचान पाएंगे.