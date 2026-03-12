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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजईरान को आतिशकदा क्यों कहते रहे हैं मुसलमान, जानें फारस का पारसियों से क्या है कनेक्शन?

ईरान को आतिशकदा क्यों कहते रहे हैं मुसलमान, जानें फारस का पारसियों से क्या है कनेक्शन?

History Of Persia: ईरान का प्राचीन इतिहास पारसी धर्म और अग्नि पूजा के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है. इस्लाम के उदय से पहले यह क्षेत्र ससानिद साम्राज्य के अधीन था, जहां पारसी धर्म हुआ करता था.

By : निधि पाल  | Updated at : 12 Mar 2026 06:56 PM (IST)
History Of Persia: ईरान का प्राचीन इतिहास पारसी धर्म और अग्नि पूजा के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है. इस्लाम के उदय से पहले यह क्षेत्र ससानिद साम्राज्य के अधीन था, जहां पारसी धर्म हुआ करता था.

ईरान, जिसे दुनिया सदियों तक फारस के नाम से जानती रही, आज एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन इस जमीन का इतिहास इस्लाम के आगमन से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है. कभी यह क्षेत्र 'आतिशपरस्तों' यानी आग की पूजा करने वालों का गढ़ हुआ करता था, जिसे मुसलमान 'आतिशकदा' कहते थे. आखिर क्यों इस पावन धरती को आग का घर कहा गया और फारस के सुनहरे दौर का पारसियों से क्या अटूट रिश्ता रहा है? आइए, इतिहास के पन्नों को पलटकर इस दिलचस्प कनेक्शन की तह तक जाते हैं.

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इतिहास के पन्नों में ईरान के लिए अक्सर आतिशकदा शब्द का इस्तेमाल मिलता है. फारसी और उर्दू साहित्य में 'आतिश' का मतलब आग और 'कदा' का मतलब घर या स्थान होता है. प्राचीन फारस में पारसी धर्म (Zoroastrianism) के अनुयायी रहते थे, जिनके लिए अग्नि ईश्वर की पवित्रता और प्रकाश का सबसे बड़ा प्रतीक थी.
इतिहास के पन्नों में ईरान के लिए अक्सर आतिशकदा शब्द का इस्तेमाल मिलता है. फारसी और उर्दू साहित्य में 'आतिश' का मतलब आग और 'कदा' का मतलब घर या स्थान होता है. प्राचीन फारस में पारसी धर्म (Zoroastrianism) के अनुयायी रहते थे, जिनके लिए अग्नि ईश्वर की पवित्रता और प्रकाश का सबसे बड़ा प्रतीक थी.
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इन लोगों ने पूरे फारस में विशाल अग्नि मंदिर बनवाए थे, जहां पवित्र अग्नि को कभी बुझने नहीं दिया जाता था. इसी कारण अरब और अन्य क्षेत्रों के मुसलमानों ने इस पूरे भू-भाग को 'आग का स्थान' या 'आतिशकदा' कहना शुरू किया.
इन लोगों ने पूरे फारस में विशाल अग्नि मंदिर बनवाए थे, जहां पवित्र अग्नि को कभी बुझने नहीं दिया जाता था. इसी कारण अरब और अन्य क्षेत्रों के मुसलमानों ने इस पूरे भू-भाग को 'आग का स्थान' या 'आतिशकदा' कहना शुरू किया.
Published at : 12 Mar 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
History Of Persia Iran Is Called Atishkada Zoroastrianism

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