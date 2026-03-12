ईरान को आतिशकदा क्यों कहते रहे हैं मुसलमान, जानें फारस का पारसियों से क्या है कनेक्शन?

इतिहास के पन्नों में ईरान के लिए अक्सर आतिशकदा शब्द का इस्तेमाल मिलता है. फारसी और उर्दू साहित्य में 'आतिश' का मतलब आग और 'कदा' का मतलब घर या स्थान होता है. प्राचीन फारस में पारसी धर्म (Zoroastrianism) के अनुयायी रहते थे, जिनके लिए अग्नि ईश्वर की पवित्रता और प्रकाश का सबसे बड़ा प्रतीक थी.