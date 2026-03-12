एक्सप्लोरर
ईरान को आतिशकदा क्यों कहते रहे हैं मुसलमान, जानें फारस का पारसियों से क्या है कनेक्शन?
History Of Persia: ईरान का प्राचीन इतिहास पारसी धर्म और अग्नि पूजा के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है. इस्लाम के उदय से पहले यह क्षेत्र ससानिद साम्राज्य के अधीन था, जहां पारसी धर्म हुआ करता था.
ईरान, जिसे दुनिया सदियों तक फारस के नाम से जानती रही, आज एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन इस जमीन का इतिहास इस्लाम के आगमन से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है. कभी यह क्षेत्र 'आतिशपरस्तों' यानी आग की पूजा करने वालों का गढ़ हुआ करता था, जिसे मुसलमान 'आतिशकदा' कहते थे. आखिर क्यों इस पावन धरती को आग का घर कहा गया और फारस के सुनहरे दौर का पारसियों से क्या अटूट रिश्ता रहा है? आइए, इतिहास के पन्नों को पलटकर इस दिलचस्प कनेक्शन की तह तक जाते हैं.
1/9
2/9
Published at : 12 Mar 2026 06:54 PM (IST)
जनरल नॉलेज
9 Photos
ईरान को आतिशकदा क्यों कहते रहे हैं मुसलमान, जानें फारस का पारसियों से क्या है कनेक्शन?
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस खाड़ी देश में सबसे महंगा बिकता है पानी? कीमत सुनकर इंडिया ही लगेगा सबसे अच्छा
जनरल नॉलेज
6 Photos
खाना बनाने के लिए सिलेंडर में LPG ही क्यों करते हैं इस्तेमाल, दूसरी कोई गैस क्यों नहीं करते यूज?
जनरल नॉलेज
7 Photos
बिना बिजली के चलती थी दुनिया की पहली लिफ्ट, जानिए इसे बनाने में कितने रुपये हुए थे खर्च?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इन कारणों से डूबा शिप तो नहीं मिलता है इंश्योरेंस? होर्मुज विवाद के बीच जानें हर एक बात
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत में कब-कब आ चुका एलपीजी संकट, जानें 2026 से पहले रसोई में कब-कब लगी बिना गैस के 'आग'?
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या पायलट भी मारते हैं हवाई जहाज के शीशे पर कपड़ा, जानिए कैसे साफ होता है प्लेन का कांच?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस देश में सबसे मुश्किल होता है ड्राइविंग टेस्ट, लाइसेंस बनवाने में छूट जाते हैं पसीने
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या होते हैं सुसाइड बोट्स, ईरान-इजरायल और अमेरिका से जंग में कैसे हो रहा इनका इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
क्रूड ऑयल से कैसे बनते हैं डीजल-पेट्रोल और LPG-CNG? जान लें पूरा प्रोसेस
जनरल नॉलेज
करीब 3000 साल से 33 किमी चौड़ा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अब तक क्यों नहीं बढ़ाई गई इसकी चौड़ाई?
जनरल नॉलेज
सिर्फ 33 किमी चौड़े स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कैसे गुजरते हैं शिप, कैसे मैनेज किया जाता है ट्रैफिक?
Advertisement
जनरल नॉलेज
9 Photos
ईरान को आतिशकदा क्यों कहते रहे हैं मुसलमान, जानें फारस का पारसियों से क्या है कनेक्शन?
जनरल नॉलेज
6 Photos
किस खाड़ी देश में सबसे महंगा बिकता है पानी? कीमत सुनकर इंडिया ही लगेगा सबसे अच्छा
प्रेम कुमारJournalist
Opinion