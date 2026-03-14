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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLPG संकट आया तो सबसे पहले किसे दी जाएगी सिलेंडर की डिलीवरी, सरकार की प्रियॉरिटी लिस्ट में कौन-कौन?

LPG संकट आया तो सबसे पहले किसे दी जाएगी सिलेंडर की डिलीवरी, सरकार की प्रियॉरिटी लिस्ट में कौन-कौन?

LPG Crisis: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. इसी बीच जानते हैं कि एलपीजी आपूर्ति के लिए सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Mar 2026 05:54 PM (IST)
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LPG Crisis: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है. इस स्थिति ने खासतौर से होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के शिपिंग रास्तों को प्रभावित किया है. मुश्किल वक्त से निपटने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक पहले से तय प्राथमिकता प्रणाली का पालन करता है. आइए जानते हैं कि अगर एलपीजी की कभी कमी होती है तो किन क्षेत्रों को सबसे पहले एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मिलेगी.

अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता 

प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थान है. सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पताल मरीजों के लिए खाना बनाने और जरूरी सुविधाओं को बनाए रखने के लिए एलपीजी और दूसरी गैस की आपूर्ति पर काफी ज्यादा निर्भर रहते हैं. किसी भी परेशानी की स्थिति में सरकार इस बात को पक्का करती है कि चिकित्सा संस्थानों को ईंधन की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के मिलती रहे. 

रक्षा और सुरक्षा बल 

अगली प्राथमिकता रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को दी जाती है. सेना की रसोई, कैंटीन और सुरक्षा बलों की मेस सुविधाओं के लिए गैस की आपूर्ति जारी रखी जाती है.  यह सेवाएं सैन्य कर्मियों और सुरक्षा एजेंसी की ऑपरेशनल तैयारी को बनाए रखने के लिए जरूरी है.

उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवारों को भी प्राथमिकता सूची में उच्च स्थान दिया गया है. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देती है. आपूर्ति में किसी भी संकट के दौरान सरकार इस बात को पक्का करने की कोशिश करती है कि इन वंचित परिवारों को गैस सिलेंडर मिलते रहे.

घरेलू उपभोक्ता 

इन जरूरी श्रेणियों के बाद प्राथमिकता सूची में आम घरेलू उपभोक्ताओं का नंबर आता है. घरेलू एलपीजी का इस्तेमाल रोजाना खाना पकाने के लिए जरूरी माना जाता है. इस वजह से सरकार आमतौर पर वैश्विक ऊर्जा बाजारों में रुकावट के दौरान भी पूरे देश में घरों तक इसकी लगातार आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश करती है. 

व्यावसायिक क्षेत्र को सबसे आखिर में प्राथमिकता

होटल, रेस्टोरेंट और बाकी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे रखा गया है. गंभीर कमी के दौरान इन व्यवसायों को आपूर्ति में कटौती या फिर एलपीजी की डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे मामलों में उन्हें अक्सर सलाह दी जाती है कि वह कुछ समय के लिए बिजली, इंडक्शन सिस्टम या फिर दूसरे ईंधनों का इस्तेमाल करें.

यह भी पढ़ें: जब मां देती है जन्म तो बच्चे को क्यों मिलता है पिता का नाम, कब से चला आ रहा ये कानून?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 14 Mar 2026 05:54 PM (IST)
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