बिना पानी पिए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, जान लीजिए जवाब

पानी इंसानी जीवन की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है. हमारे शरीर का करीब 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है और शरीर के कई अहम काम इसी पर निर्भर करते हैं. पानी न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर के तापमान को कंट्रोल करने, कोशिकाओं को सक्रिय बनाए रखने और जैविक प्रक्रियाओं को सही ढंग से चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर कोई इंसान बिना पानी पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इंसान बिना पानी पिए कितने दिन जिंदा रह सकता है.



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बिना पानी कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान?



मेडिकल साइंस के अनुसार एक हेल्थी व्यक्ति बिना पानी पिए आमतौर पर 3 से 7 दिन तक ही जीवित रह सकता है. कई मामलों में शरीर पर पानी की कमी का असर जल्दी दिखने लगता है और 3 से 5 दिनों के अंदर ही स्थिति गंभीर हो सकती है. अगर शरीर को लंबे समय तक पानी नहीं मिलता है तो डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ने लगती है और धीरे-धीरे शरीर के अंग प्रभावित होने लगते हैं.



शरीर में पानी की कमी से क्या हो सकता है?



जब कोई व्यक्ति पानी पीना बंद कर देता है तो शरीर धीरे-धीरे डिहाइड्रेट होने लगता है. पहले दिन व्यक्ति को तेज प्यास लगती है और मुंह सूखने लगता है. दूसरे दिन सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी और थकान जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं. अगर यही स्थिति जारी रहती है तो तीसरे दिन तक शरीर के कई हिस्सों असर पड़ने लगता है और किडनी भी ठीक से काम नहीं कर पाती है. पानी की कमी होने पर शरीर में मौजूद तरल पदार्थ पसीने और पेशाब के जरिए बाहर निकलते रहते हैं. इससे खून गाढ़ा होने लगता है और शरीर के अंदर तक ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे तो कई अंग फेल होने का खतरा बढ़ जाता है.



शरीर को रोज कितना पानी चाहिए होता है?



एक्सपर्ट के अनुसार शरीर को रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना जरूरी है. आमतौर पर पुरुषों को दिन में करीब 3.5 लीटर और महिलाओं को लगभग 2.5 लीटर पानी की जरूरत होती है. हालांकि यह मात्र हर व्यक्ति की उम्र, वजन, फिजिकल एक्टिविटी, खानपान और मौसम के अनुसार बदल सकती है. अगर कोई व्यक्ति पानी से भरपूर फल और सब्जियां खाता है तो उसे अलग से कम पानी की जरूरत पड़ सकती है. जबकि सुखा या ज्यादा नमकीन खाना खाने पर पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है. गर्म मौसम में पसीना ज्यादा निकलने की वजह से शरीर को ज्यादा पानी चाहिए होता है.

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