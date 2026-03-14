'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'

सुनील ग्रोवर एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, इसका नजारा तो हम सभी 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में देखते ही हैं. हर हफ्ते जिस तरह से सुनील ग्रोवर अलग किरदार में नजर आते हैं. लेकिन इस बार जो सुनील ग्रोवर ने किया उसन हर किसी को हैरान करके रख दिया है. दरअसल इस बार 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में सुनील ग्रोवर वेटरन एक्टर कादर खान के किरदार में नजर आने वाले हैं. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उन्हें इस अंदाज में देखकर सभी बहुत पसंद कर रहे हैं.

सुनील ग्रोवर बने कादर खान

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले इस शो के आने वाले एपिसोड में डेविड धवन अपने बेटे वरुण धवन के साथ शामिल होने वाले हैं. ऐसे में कृष्णा, सुनील, कीकू आदि शो के परफॉर्मर्स डेविड की ही फिल्मों के किरददार बनकर सभी को एंटरटेन करने वाले हैं. इसमें सुनील ग्रोवर फिल्म 'साजन चले ससुराल' के कादर खान बनकर आए हैं. सुनील के लुक और उनकी आवाज, डायलॉग डिलीवरी को देख कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि ये सुनील ग्रोवर ही हैं.

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फैंस नहीं कर पा रहे हंसी कंट्रोल

सुनील ग्रोवर इस एक्ट को इतनी शिद्दत से कर रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वाकई में कादर खान हैं या सुनील ग्रोवर. डेविड धवन को भी इसे देखकर कादर खान की याद आ गई है. वायरल हो रहे इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी कमेंट कर सुनील की तारीफ कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि उन्हें कादर खान की याद आ गई है. तो वहीं कोई कह रहा है कि ये सुनील के अलावा कोई नहीं कर सकता है. वहीं एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि 'लोगों को AI से खतरा है, लेकिन AI को सुनील भाई से डर है.'









बता दें कि इससे पहले सुनील ग्रोवर इस शो में आमिर खान के कैरेक्टर में भी नजर आए थे. इस कैरेक्टर को भी उन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग देखते ही रह गए. उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायहल हुआ था और लोगों ने इसे खूब पसंद किया था.