1900 के दशक की शुरुआत में पेट्रोल का भंडारण ईंधन विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती था. भंडारण या फिर परिवहन के दौरान पेट्रोल तेजी से भाप बनकर उड़ जाता था. इस वजह से ईंधन का नुकसान होता था और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी पैदा होते थे. पेट्रोल के कंटेनरों के अंदर गैस बन जाती थी. इस वजह से तरल ईंधन की मात्रा कम हो जाती थी और विस्फोट की संभावना भी बढ़ जाती थी. इसी परेशानी ने वैज्ञानिकों को इस बात पर जांच करने के लिए प्रेरित किया कि पेट्रोल इस तरह का व्यवहार क्यों करता है.