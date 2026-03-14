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LPG Invention: एक हादसे से हुआ था LPG गैस का आविष्कार, जानें पेट्रोल से कैसे बनी थी रसोई गैस?
LPG Invention: मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है और इसका असर ऊर्जा आपूर्ति पर काफी ज्यादा पड़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एलपीजी की खोज कैसे हुई थी.
LPG Invention: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े मौजूदा संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. कई जगहों पर एलपीजी की कमी और गैस सिलेंडर बुकिंग सिस्टम में बदलाव की खबरों ने एलपीजी के बारे में लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं एलपीजी की खोज कैसे हुई थी.
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Published at : 14 Mar 2026 04:24 PM (IST)
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जब दुनिया के मिडिल में है नहीं तो क्यों कहते हैं इसे 'मिडिल ईस्ट', किसने दिया था ये नाम?
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion