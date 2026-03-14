हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLPG Invention: एक हादसे से हुआ था LPG गैस का आविष्कार, जानें पेट्रोल से कैसे बनी थी रसोई गैस?

LPG Invention: एक हादसे से हुआ था LPG गैस का आविष्कार, जानें पेट्रोल से कैसे बनी थी रसोई गैस?

LPG Invention: मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है और इसका असर ऊर्जा आपूर्ति पर काफी ज्यादा पड़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एलपीजी की खोज कैसे हुई थी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Mar 2026 04:24 PM (IST)
LPG Invention: मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है और इसका असर ऊर्जा आपूर्ति पर काफी ज्यादा पड़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एलपीजी की खोज कैसे हुई थी.

LPG Invention: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े मौजूदा संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. कई जगहों पर एलपीजी की कमी और गैस सिलेंडर बुकिंग सिस्टम में बदलाव की खबरों ने एलपीजी के बारे में लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं एलपीजी की खोज कैसे हुई थी.

1/6
1900 के दशक की शुरुआत में पेट्रोल का भंडारण ईंधन विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती था. भंडारण या फिर परिवहन के दौरान पेट्रोल तेजी से भाप बनकर उड़ जाता था. इस वजह से ईंधन का नुकसान होता था और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी पैदा होते थे. पेट्रोल के कंटेनरों के अंदर गैस बन जाती थी. इस वजह से तरल ईंधन की मात्रा कम हो जाती थी और विस्फोट की संभावना भी बढ़ जाती थी. इसी परेशानी ने वैज्ञानिकों को इस बात पर जांच करने के लिए प्रेरित किया कि पेट्रोल इस तरह का व्यवहार क्यों करता है.
1900 के दशक की शुरुआत में पेट्रोल का भंडारण ईंधन विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती था. भंडारण या फिर परिवहन के दौरान पेट्रोल तेजी से भाप बनकर उड़ जाता था. इस वजह से ईंधन का नुकसान होता था और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी पैदा होते थे. पेट्रोल के कंटेनरों के अंदर गैस बन जाती थी. इस वजह से तरल ईंधन की मात्रा कम हो जाती थी और विस्फोट की संभावना भी बढ़ जाती थी. इसी परेशानी ने वैज्ञानिकों को इस बात पर जांच करने के लिए प्रेरित किया कि पेट्रोल इस तरह का व्यवहार क्यों करता है.
2/6
एलपीजी की खोज वाल्टर स्नेलिंग ने की थी. उन्होंने 1910 में वाष्पीकरण की समस्या पर शोध किया था. उनकी जांच तब शुरू हुई जब एक ग्राहक ने शिकायत की कि जब वह घर पहुंचा तब तक उसके द्वारा खरीदा गया लगभग आधा पेट्रोल गायब हो चुका था. स्नेलिंग ने इस घटना के पीछे की वजह को जानने के लिए पेट्रोल के रासायनिक व्यवहार का अध्ययन करने का फैसला किया.
एलपीजी की खोज वाल्टर स्नेलिंग ने की थी. उन्होंने 1910 में वाष्पीकरण की समस्या पर शोध किया था. उनकी जांच तब शुरू हुई जब एक ग्राहक ने शिकायत की कि जब वह घर पहुंचा तब तक उसके द्वारा खरीदा गया लगभग आधा पेट्रोल गायब हो चुका था. स्नेलिंग ने इस घटना के पीछे की वजह को जानने के लिए पेट्रोल के रासायनिक व्यवहार का अध्ययन करने का फैसला किया.
Published at : 14 Mar 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Liquefied Petroleum Gas Lpg Invention Cooking Gas History

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
स्ट्रेज ऑफ होर्मुज में अटके हैं कितने भारतीय जहाज, इनमें क्या-क्या लदा है?
स्ट्रेज ऑफ होर्मुज में अटके हैं कितने भारतीय जहाज, इनमें क्या-क्या लदा है?
जनरल नॉलेज
Father Surname Tradition: जब मां देती है जन्म तो बच्चे को क्यों मिलता है पिता का नाम, कब से चला आ रहा ये कानून?
जब मां देती है जन्म तो बच्चे को क्यों मिलता है पिता का नाम, कब से चला आ रहा ये कानून?
जनरल नॉलेज
Caste Insult Law: मोची-नाई और धोबी कहने पर कितनी मिलेगी सजा, जानें क्या किया गया बदलाव?
मोची-नाई और धोबी कहने पर कितनी मिलेगी सजा, जानें क्या किया गया बदलाव?
जनरल नॉलेज
देश के किन-किन राज्यों में अलग से है धर्मांतरण कानून, जानें कहां मिलती है सबसे कड़ी सजा?
देश के किन-किन राज्यों में अलग से है धर्मांतरण कानून, जानें कहां मिलती है सबसे कड़ी सजा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rahul Gandhi Martial Arts: नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को राहुल गांधी ने सिखाया मार्शल आर्ट, दिल्ली में हुआ खास सत्र का आयोजन, जानें क्यों लिया ये फैसला
राजस्थान
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
जोधपुर जेल से 170 दिन बाद सोनम वांगचुक रिहा, सरकार ने NSA भी हटाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office: 'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
इंडिया
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
हेल्थ
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
खाने से साथ जरूर खानी चाहिए हरी मिर्च, जानें इसके फायदे
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget