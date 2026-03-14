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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहली बार दिल्ली आई मुंबई गर्ल, बताया दोनों महानगरों के बीच का फर्क, वीडियो देख नाराज हो जाएंगे मुंबईकर

पहली बार दिल्ली आई मुंबई गर्ल, बताया दोनों महानगरों के बीच का फर्क, वीडियो देख नाराज हो जाएंगे मुंबईकर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की कहती है कि "मैं एक मुंबई गर्ल हूं और पहली बार मैं दिल्ली गई थी. इसके बाद वो राजधानी की खूब तारीफ करती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 14 Mar 2026 04:18 PM (IST)
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दिल्ली और मुंबई में कौन महान है इसका झगड़ा सोशल मीडिया पर नया नहीं है. दिल्ली और मुंबई दोनों ही देश के सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं. दिल्ली देश की राजधानी है तो मुंबई में पूरा बॉलीवुड और पैसा बसता है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने दिल्ली बनाम मुंबई के झगड़े को फिर से हवा दे दी है. वीडियो में एक मुंबई गर्ल जब पहली बार दिल्ली आती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि दिल्ली इतना खूबसूरत है और फिर शुरू होती है दोनों महानगरों की तुलना.

पहली बार मुंबई से दिल्ली आई मुंबई की लड़की

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की कहती है कि "मैं एक मुंबई गर्ल हूं और पहली बार मैं दिल्ली गई थी. मैंने दिल्ली में देखा कि वहां ज्यादातर लोग अपने घरों में रहते हैं और कोई भी फ्लैट में नहीं रहता, ये काफी हैरान कर देने वाला था. मुंबई में मेरा पूरा घर दिल्ली के एक पाउडर रूम की तरह है. दिल्ली की सड़कें काफी चौड़ी हैं जिनमें मुंबई के काफी सारे इलाके समां सकते हैं."

 
 
 
 
 
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दिल्ली के खाने की फैन हुई लड़की

लड़की आगे कहती है कि दोस्तों में सबसे बड़ी मुंबई लवर हूं. कोई भी मुंबई को मेरे जितना प्यार नहीं कर सकता. लेकिन दिल्ली का खाना मुंबई से लाखों गुना बेहतर है. दिल्ली के एक एवरेज रेस्टोरेंट का खाना भी मुंबई के बेस्ट रेस्टोरेंट से अच्छा है. वो हैरान होकर ये भी कहती है कि दिल्ली का खाना काफी सस्ता भी है.  दिल्ली आने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुंबई इतना महंगा है. मैं दिल्ली की फैन हो गई हूं और यहां के लोग भी काफी स्वीट हैं.

दिल्ली की तारीफ में बांधे लंबे लंबे पुल

लड़की कहती है कि मैंने यहां आकर गार्डन देखे जो मुंबई में अस्तित्व में ही नहीं हैं. गार्डन देखकर मुझे काफी अच्छा लगा. दिल्ली के लोगों का दिल काफी बड़ा है और उनकी जेब भी, मतलब यहां के लोग काफी अमीर हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखकर लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

यूजर्स बोले, दिल्ली की बात ही अलग है

वीडियो को aryanadalal नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दिल्ली मुंबई की लड़ाई खत्म करो और शांति से रहो. एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली की बात ही अलग है, दिल्ली ही शहर है बाकि किसी में दम नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जो एक बार दिल्ली आ गया उसके दिल से कभी दिल्ली नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

Published at : 14 Mar 2026 04:18 PM (IST)
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Delhi Vs Mumbai TRENDING VIRAL VIDEO
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