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थाईलैंड में युद्ध के वक्त ऑफिस में हाफ पैंट-शर्ट क्यों पहनते हैं?
थाईलैंड सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को हाफ पैंट और टी-शर्ट पहनने की इजाजत दी है. आइए जानें कि वहां ऐसा क्यों किया गया है.
युद्ध का मैदान भले ही सरहदों पर हो, लेकिन इसकी तपिश हजारों मील दूर बैठे आम आदमी के दफ्तर तक पहुंच सकती है. थाईलैंड में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां जूतों की जगह सैंडल और सूट-टाई की जगह हाफ पैंट ने ले ली है. सुनने में यह किसी वैकेशन जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह बेहद गंभीर है. वैश्विक ऊर्जा संकट और युद्ध के कारण पैदा हुई बिजली की किल्लत से निपटने के लिए थाईलैंड ने एक अनोखा 'ड्रेस कोड' लागू किया है, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. आइये जानें कि ऐसा क्यों है.
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Published at : 14 Mar 2026 06:53 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion