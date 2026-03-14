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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजथाईलैंड में युद्ध के वक्त ऑफिस में हाफ पैंट-शर्ट क्यों पहनते हैं?

थाईलैंड में युद्ध के वक्त ऑफिस में हाफ पैंट-शर्ट क्यों पहनते हैं?

थाईलैंड सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को हाफ पैंट और टी-शर्ट पहनने की इजाजत दी है. आइए जानें कि वहां ऐसा क्यों किया गया है.

By : निधि पाल  | Updated at : 14 Mar 2026 06:53 AM (IST)
थाईलैंड सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को हाफ पैंट और टी-शर्ट पहनने की इजाजत दी है. आइए जानें कि वहां ऐसा क्यों किया गया है.

युद्ध का मैदान भले ही सरहदों पर हो, लेकिन इसकी तपिश हजारों मील दूर बैठे आम आदमी के दफ्तर तक पहुंच सकती है. थाईलैंड में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां जूतों की जगह सैंडल और सूट-टाई की जगह हाफ पैंट ने ले ली है. सुनने में यह किसी वैकेशन जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह बेहद गंभीर है. वैश्विक ऊर्जा संकट और युद्ध के कारण पैदा हुई बिजली की किल्लत से निपटने के लिए थाईलैंड ने एक अनोखा 'ड्रेस कोड' लागू किया है, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. आइये जानें कि ऐसा क्यों है.

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​थाईलैंड अपनी बिजली पैदा करने के लिए काफी हद तक प्राकृतिक गैस (LNG) और कच्चे तेल पर निर्भर है. वैश्विक युद्ध की स्थितियों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो गई है.
​थाईलैंड अपनी बिजली पैदा करने के लिए काफी हद तक प्राकृतिक गैस (LNG) और कच्चे तेल पर निर्भर है. वैश्विक युद्ध की स्थितियों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो गई है.
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थाईलैंड में ऊर्जा की कमी इतनी गहरी हो गई है कि सरकार को बिजली बचाने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े हैं. चूंकि थाईलैंड एक गर्म देश है, वहां दफ्तरों में सबसे ज्यादा बिजली एयर कंडीशनर चलाने में खर्च होती है.
थाईलैंड में ऊर्जा की कमी इतनी गहरी हो गई है कि सरकार को बिजली बचाने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े हैं. चूंकि थाईलैंड एक गर्म देश है, वहां दफ्तरों में सबसे ज्यादा बिजली एयर कंडीशनर चलाने में खर्च होती है.
Published at : 14 Mar 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Iran Israel War Thailand Half Pants Office Impact Of War On Thailand

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