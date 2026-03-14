थाईलैंड में युद्ध के वक्त ऑफिस में हाफ पैंट-शर्ट क्यों पहनते हैं?

​थाईलैंड अपनी बिजली पैदा करने के लिए काफी हद तक प्राकृतिक गैस (LNG) और कच्चे तेल पर निर्भर है. वैश्विक युद्ध की स्थितियों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो गई है.