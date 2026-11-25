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Train Phone Charging Rules: रात 11 से सुबह 5 बजे तक ट्रेन में क्यों बंद रहते हैं चार्जिंग पॉइंट, इससे क्या नुकसान?
Train Phone Charging Rules: ट्रेन में रात 11 से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग प्वाइंट्स को बंद करने का नियम है. आइए जानें कि रेलवे ने यह नियम क्यों बनाया और ऐसा न करने से क्या नुकसान है.
Train Phone Charging Rules: जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो टाइमपास के लिए ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बैटरी जल्दी खर्चा होती है. तब हम चार्जिंग के लिए चार्जर का प्वाइंट ढूंढते हैं. लेकिन अगर रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे का नियम है कि 11 से 5 तक चार्जिंग प्वाइंट बंद रहेंगे. आइए जानें कि रेलवे यह नियम क्यों लाया और बंद न करने से क्या नुकसान हैं.
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रात 11 से सुबह 5 बजे तक ट्रेन में क्यों बंद रहते हैं चार्जिंग पॉइंट, इससे क्या नुकसान?
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