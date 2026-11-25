यही वजह है कि रेलवे ने ये निर्देश दिए थे और सभी का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है. हालांकि यह कोई रेलवे का नया नियम नहीं है. 19 जून 2014 को ट्रेन में आग लगने की एक घटना के बाद इसे लागू करने का निर्देश दिया था.