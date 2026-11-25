पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर देश में सियासी विवाद शुरू हो चुका है. इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा गया है. इस पर शिवसेना के आनंद दुबे ने कहा कि पाकिस्तान चाहे वेब सीरीज बनाए, क्रिकेट खेले या आतंकवाद फैलाए. यह उनका अपना मामला है और वे इसे अपने तक ही रखें. पाकिस्तानी सीरीज जो बचे हैं संग समेट लो में अहद रजा मीर,इकरा अजीज,फवाद खान,माहिरा खान और सनम सईद काम कर रहे हैं.

शिवसेना के आनंद दुबे ने आगे कहा कि जहां तक हमारे देश की बात है तो हमें उनके क्रिकेट, उनकी वेब सीरीज या उनके साथ किसी भी तरह के सांस्कृतिक जुड़ाव में कोई दिलचस्पी नहीं है. हमारे फिल्म एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि इन वेब सीरीज को चाहे वे नेटफ्लिक्स पर हों या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भारत में न दिखाया जाए. पाकिस्तान चाहे नाचे, गाए, रोए, चिल्लाए, विलाप करे या भीख मांगे. हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. इस समय भारत की प्राथमिकता पाकिस्तान का पूरी तरह से बहिष्कार करना है.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On AICWA's letter to PM Modi seeking a ban on Pakistani Netflix series 'Jo Bachay Hain Sang Samait Lo' in India, Shiv Sena Anand Dubey says, "Whether Pakistan produces web series, plays cricket, or spreads terrorism—that is their own affair, and they can keep it to themselves. As far as our country is concerned, we have no interest in their cricket, their web series, or any form of cultural engagement with them. Members of our film association have written to the Prime Minister, requesting that these web series—whether on Netflix or other platforms—should not be screened in India. We have no interest whether Pakistan dances, sings, cries, screams, laments, or begs—we have absolutely no interest in any of it. A complete boycott of Pakistan is India’s priority at this time..." — ANI (@ANI) November 25, 2026

कांग्रेस नेता उदित राज का रिएक्शन

वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने ANI से कहा कि एक्टर-एक्ट्रेस कहीं से भी हो सकता है. बात ये है कि सब्जेक्ट मैटर करता है. ये तो बहुत खराब बात है. हमारे बॉलीवुड के फिल्में हैं पाकिस्तान में खूब चलती है तो पाकिस्तान से ज्यादा घटिया सोच, कम्यूनेल सोच हमारे देश में होने लगी है. इससे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा. कलाकार-कलाकार है. अगर ऐसा है तो वे अपने बच्चे को वेर्स्टन देश क्यों भेजते हैं, वेर्स्टन एजुकेशन क्यों देते हैं. फिर वेर्स्टन फिल्म क्यों देखते हैं, म्यूजिक क्यों सुनते हैं.

कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान

कांग्रेस से लोक सभा सांसद तारिक अनवर ने पाकिस्तानी सीरीज पर कहा कि मैं समझता हूं कि यह सब की जरूरत नहीं है. सवाल यह है कि दुनिया में कम्युनिकेशन जिस तरह से सारी दुनिया में फैल चुका है आप कहां-कहां उसको रोकेंगे? यह संभव नहीं है और मैं समझता हूं कि मुनासिब भी नहीं है.

AICWA ने चिट्ठी में क्या लिखा?

AICWA ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर भारत में पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' पर बैन लगाने की मांग की है. एसोसिएशन ने पाकिस्तानी फिल्मों, वेब सीरीज, गानों और दूसरे एंटरटेनमेंट कंटेंट को भारतीय टेलीविज़न, OTT प्लेटफॉर्म और सिनेमा स्क्रीन पर दिखाने पर रोक लगाने के लिए एक परमानेंट कानून बनाने की भी मांग की है.

24 नवंबर 2026 को लिखे एक चिट्ठी में AICWA के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री से अपील की कि यह पक्का किया जाए कि यह सीरीज नेटफ्लिक्स इंडिया पर न तो रिलीज हो और न ही स्ट्रीम हो.

एसोसिएशन ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और नेटफ्लिक्स इंडिया को भी लिखा है. एसोसिएशन ने तर्क दिया कि आने वाली पाकिस्तानी सीरीज को भारत में स्ट्रीम करने की अनुमति देना सरकार की एडवाइजरी की भावना और जनता की भावना के खिलाफ होगा.