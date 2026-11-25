Anant Singh Daughter Wedding LIVE: आज दुल्हन बनेंगी अनंत सिंह की बिटिया शिवांगी, नीलम देवी के डांस का वीडियो आया
Anant Singh Daughter Wedding: अनंत सिंह ने बेटी का रिश्ता बिहटा (पटना) के कृष्णानगर के रहने वाले ऋषिकेश कुमार से तय की है. वह पिछले कई वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं. आज शादी होनी है.
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मोकामा के विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) की बेटी शिवांगी सिंह (Shivangi Singh) की आज (बुधवार) शादी है. देश के कोने-कोने से मेहमान पहुंचेंगे. माना जा रहा है कि आज पूरा मोकामा जाम रहेगा. यह शादी अनंत सिंह के पैतृक गांव मोकामा के नदवां से हो रही है.
बीते शुक्रवार (20 नवंबर) को तिलक हुआ था. यह समारोह पारंपरिक रीति-रिवाजों, मंगल गीतों और भव्य तैयारियों के बीच संपन्न हुआ था. हालांकि, लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा उन 100 गाड़ियों के काफिले ने खींचा, जो मुख्य 'तिलक' कार्यक्रम के लिए नदवां से दानापुर के सगुना मोड़ के लिए निकला था. अनंत सिंह ने दामाद को तिलक के दिन डिफेंडर गाड़ी दी थी. बीते सोमवार (23 नवंबर, 2026) को हल्दी-मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम था.
कार्ड की जरूरत नहीं… सबको निमंत्रण
बता दें कि अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित मूल रूप से पटना के बिहटा स्थित कृष्णानगर के रहने वाले हैं. वह पिछले कई वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं. इस शाही शादी को लेकर देशभर में चर्चा है. अलग-अलग राज्यों से मेहमान पहुंचे हैं. गांव में हेलीपैड भी बना है. अनंत सिंह ने कहा पूरे बिहार को न्योता दिया है. कहा है कि कार्ड की कोई जरूरत नहीं है. सबको निमंत्रण है.
जानकारी हो कि आज होने वाली शादी को लेकर बीते कई दिनों से तैयारी हो रही थी. बीच में दो-तीन दिन बारिश के चलते परेशानी हुई. घुड़दौड़ प्रतियोगिता पर संकट मंडराने लगा था लेकिन बारिश खत्म होने के बाद फिर से सारी तैयारियां पहले की तरह होने लगीं. मिट्टी को गैस सिलेंडर लगाकर सुखाया गया. बालू डलवाया गया. अनंत सिंह ने कहा है कि घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी. प्रथम विजेता को उपहार में थार गाड़ी मिलेगी.
खाने में 150 तरह के आइटम
शादी में 150 तरह के आइटम बन रहे हैं. लाखों की संख्या में रसगुल्ले बने हैं. सैकड़ों की संख्या में कारीगर बीते कई दिनों से लगे हैं. सबसे खास बात है कि वीआईपी हो आम सबके लिए खाने का मेन्यू एक ही है.
Anant Singh Daughter Wedding Live: नीलम देवी के कई वीडियो वायरल
शिवांगी की शादी को लेकर अनंत सिंह और पूरा परिवार खुश नजर आ रहा है. मेहंदी के दिन नीलम देवी ने नर्तकी के साथ खुद भी सोफा से उठकर डांस किया. इसके अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं. नीचे देखिए एक और वीडियो…
बेटा बेटी के शादी से सबसे खुश माँ बाप, बाबा दादी ही होते है, अनंत दा की पत्नी भी खुशी से झूम उठी!❤️🤌 https://t.co/9rMySlgmjH— Kajal Singh (Kaju) (@iBhumihar_Girl) November 25, 2026
Anant Singh Daughter Wedding Live: खुशी में नाचीं नीलम देवी
बीते मंगलवार को अनंत सिंह के यहां मेहंदी-संगीत का कार्यक्रम हुआ. इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो सामने आया है जिसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 'मेहंदी लगा के रखना' गाने पर झूमते नजर आ रही हैं.
अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अपनी बेटी की शादी में ‘मेहंदी लगा के रखना’ गाने पर डांस स्टेप करती नजर आईं https://t.co/wl5C7GIpo0— Sadan Singh (@SadanJee) November 25, 2026