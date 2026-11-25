मोकामा के विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) की बेटी शिवांगी सिंह (Shivangi Singh) की आज (बुधवार) शादी है. देश के कोने-कोने से मेहमान पहुंचेंगे. माना जा रहा है कि आज पूरा मोकामा जाम रहेगा. यह शादी अनंत सिंह के पैतृक गांव मोकामा के नदवां से हो रही है.

बीते शुक्रवार (20 नवंबर) को तिलक हुआ था. यह समारोह पारंपरिक रीति-रिवाजों, मंगल गीतों और भव्य तैयारियों के बीच संपन्न हुआ था. हालांकि, लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा उन 100 गाड़ियों के काफिले ने खींचा, जो मुख्य 'तिलक' कार्यक्रम के लिए नदवां से दानापुर के सगुना मोड़ के लिए निकला था. अनंत सिंह ने दामाद को तिलक के दिन डिफेंडर गाड़ी दी थी. बीते सोमवार (23 नवंबर, 2026) को हल्दी-मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम था.

कार्ड की जरूरत नहीं… सबको निमंत्रण

बता दें कि अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित मूल रूप से पटना के बिहटा स्थित कृष्णानगर के रहने वाले हैं. वह पिछले कई वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं. इस शाही शादी को लेकर देशभर में चर्चा है. अलग-अलग राज्यों से मेहमान पहुंचे हैं. गांव में हेलीपैड भी बना है. अनंत सिंह ने कहा पूरे बिहार को न्योता दिया है. कहा है कि कार्ड की कोई जरूरत नहीं है. सबको निमंत्रण है.

जानकारी हो कि आज होने वाली शादी को लेकर बीते कई दिनों से तैयारी हो रही थी. बीच में दो-तीन दिन बारिश के चलते परेशानी हुई. घुड़दौड़ प्रतियोगिता पर संकट मंडराने लगा था लेकिन बारिश खत्म होने के बाद फिर से सारी तैयारियां पहले की तरह होने लगीं. मिट्टी को गैस सिलेंडर लगाकर सुखाया गया. बालू डलवाया गया. अनंत सिंह ने कहा है कि घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी. प्रथम विजेता को उपहार में थार गाड़ी मिलेगी.

खाने में 150 तरह के आइटम

शादी में 150 तरह के आइटम बन रहे हैं. लाखों की संख्या में रसगुल्ले बने हैं. सैकड़ों की संख्या में कारीगर बीते कई दिनों से लगे हैं. सबसे खास बात है कि वीआईपी हो आम सबके लिए खाने का मेन्यू एक ही है.