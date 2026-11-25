आईपीएल के आगामी सीजन (IPL 2027) के लिए 16 दिसंबर, 2026 को गोवा में मिनी-ऑक्शन होना है. नीलामी के लिए आईपीएल ने आधिकारिक तौर पर लिस्ट जारी कर दी है. नीलामी के लिए 1220 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिसमें बाप बेटे की जोड़ी भी मौजूद है. यह जोड़ी अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और और उनके बेटे हसन ईसाखिल की है. दोनों ने ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया है.

नबी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ दुनियाभर की तमाम टी20 लीग्स में खेलते हैं, जिसमें आईपीएल भी शामिल है. नबी 2017 से 2024 तक दो टीमों के लिए खेले, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस शामिल है. वहीं उनके बेटे हसन ने पहली बार ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया है. तो आइए जानते हैं कि बाप-बेटे की जोड़ी में उम्र से लेकर पैसों तक कितना फर्क है.

मोहम्मद नबी और हसन ईसाखिल की उम्र का फर्क

मोहम्मद नबी- 41 साल (01 जनवरी 2027 को 42 साल के हो जाएंगे)

हसन ईसाखिल- 20 साल (28 जुलाई 2027 को 21 साल के हो जाएंगे)

मोहम्मद नबी और हसन ईसाखिल बेस प्राइज का फर्क

मोहम्मद नबी की बेस प्राइज- 1 करोड़ रुपये

हसन ईसाखिल की बेस प्राइज- 75 लाख रुपये

दोनों का अंतर्राष्ट्रीय करियर

मोहम्मद नबी और हसन ईसाखिल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में जमीन आसमान का फर्क है. नबी 2009 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं. वह अब तक 3 टेस्ट, 181 वनडे और 155 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. टेस्ट में बैटिंग करते हुए उन्होंने 33 रन बनाए और गेंदबाजी में 8 विकेट चटकाए हैं. वनडे की 157 पारियों में उन्होंने 3801 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 181 विकेट लिए हैं. टी20 इंटरनेशनल की 143 पारियों में नबी ने 2509 रन बनाए और 141 पारियों में 111 विकेट लिए.

दूसरी तरफ हसन ईसाखिल ने अब तक सिर्फ 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनकी 2 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए हैं. इसी साल सितंबर में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. उनका डेब्यू 2026 एशियाई खेलों में हुआ था.

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