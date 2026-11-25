एक्सप्लोरर
Country Without Traffic Lights: बिना ट्रैफिक लाइट के कैसे चलता है यह देश, क्यों नहीं लगाई गई लाल-हरी बत्ती?
Country Without Traffic Lights: दुनिया में एक देश है जहां एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, फिर भी वहां वाहनों की आवाजाही सुचारू और अनुशासित बनी रहती है. हालांकि वहां पहले ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी.
Country Without Traffic Lights: सड़कों पर बढ़ते वाहनों के बीच लाल, पीली और हरी बत्तियों को आधुनिक शहरी व्यवस्था की सबसे बुनियादी जरूरत मान लिया गया है. लेकिन हिमालय की गोद में बसा एक पड़ोसी मुल्क ऐसा भी है, जहां चौराहों पर न कोई सिग्नल चमकता है और न ही जाम की लंबी कतारें नजर आती हैं. आखिर बिना ट्रैफिक लाइट के इस देश की यातायात व्यवस्था कैसे सुचारू चलती है, और वहां लाल-हरी बत्तियों को क्यों नहीं अपनाया गया, आइए इस दिलचस्प व्यवस्था को करीब से जानते हैं.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
बांग्लादेश जाने के लिए कितनी होनी चाहिए पासपोर्ट की वैलिडिटी, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
सुनार के पास जाने की जरूरत नहीं! घर पर ही ऐसे टेस्ट करें सोना असली या नकली?
जनरल नॉलेज
शेख हसीना 16 दिसंबर को ही क्यों लौटेंगी बांग्लादेश, इस तारीख का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन?
जनरल नॉलेज
वाह आजम साहब! पहले अब्दुल को अल्लाह का नाम कहा, अब 'वहाब' का भी गलत अर्थ बताया
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion