भूटान के इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया जब राजधानी थिम्फू में पहली ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन यह प्रयोग वहां के लोगों को रास नहीं आया. नागरिकों का मानना था कि यांत्रिक संकेतों के आने से सड़कों पर मानवीय संवाद और सहज जुड़ाव कमजोर पड़ता है.