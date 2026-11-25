मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए बहुमत जुटाने में लगी हुई है. सरकार ने अभी तक शीतकालीन सत्र का ऐलान नहीं किया है. सत्र का ऐलान न करने पर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की अपनी बेताब कोशिश में हैं.

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बताया कि चाणक्य ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लिया है मगर वो नाकाम रहे हैं.

सरकार पर साधा निशाना

जयराम रमेश ने लिखा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साम, दाम, दंड और भेद का उल्लेख है. लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की अपनी बेताब कोशिश में. ताकि खतरनाक परिसीमन विधेयकों को पारित कराया जा सके. खुद को चाणक्य मानने वाले इन साहब ने आखिरी तीन तरीकों (दाम, दंड और भेद) का सहारा लिया, लेकिन वे नाकाम रहे. क्यों न वे पहले तरीके (साम) को आजमाकर देखें?

Kautilya’s Arthashastra speaks of साम, दाम, दण्ड, भेद. In his desperate search for a super-tainted two-thirds majority in the Lok Sabha to get the diabolical delimitation bills passed, the self-styled Chanakya has been resorting to the last three and has failed. Why not he give the first a chance? The Congress President Mallikarjun Khargeji has written suggesting this precise route to the PM four times in the past seven months—April 11, July 16, Aug 27 and Oct 16–but there has not even been a routine acknowledgement to these letters. — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 25, 2026

उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पिछले सात महीनों में- 11 अप्रैल, 16 जुलाई, 27 अगस्त और 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यही रास्ता अपनाने का सुझाव दिया है लेकिन इन पत्रों का कोई औपचारिक जवाब तक नहीं आया है.

संदीप दीक्षित ने भी साधा निशाना

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी सरकार पर बिल को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, इनका एक ही तरीका है कि किसी तरीके से कुछ मेजॉरिटी बनाकर टू थर्ड्स से अपने डीलिमिटेशन को पास करें. वो बहुमत इनके पास है नहीं. अब उसके लिए इन्होंने इधर उधर से खरीदना शुरू किया होगा. सौ दो सौ करोड़ प्रति सांसद जो भी इनके रेट होते हैं बांधे होंगे. हो सकता है अभी तक पूरी डीलिंग नहीं हुई होगी. जब डील हो जाएगी और इसके पहले कि दूसरा कहीं पैसे लेके भाग जाए उसके बीच में संसद का सत्र हो सकता है कर दें.

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