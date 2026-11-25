Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पासपोर्ट 6 माह वैध, वीजा शुल्क 30 SGD तय।

अधिकृत एजेंटों या ऑनलाइन आवेदन, 3-5 दिन प्रक्रिया में।

विशेष वीजा धारकों को 96 घंटे वीजा-मुक्त ट्रांज़िट सुविधा।

एसजी अराइवल कार्ड जमा करें, स्वास्थ्य घोषणापत्र भी अनिवार्य।

Singapore Travel Rules: सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड की 2025 की पर्यटन रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर आने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन और इंडोनेशिया की है. लेकिन अगर भारत की बात करें तो इसकी हिस्सेदारी लगभग 7.1% है. भारत यात्रियों को सिंगापुर की यात्रा से पहले पासपोर्ट की वैधता, वीजा और अराइवल संबंधित जरूरतों की जांच कर लेनी चाहिए. यह सभी शर्तें इमीग्रेशन एंड चेक पॉइंट्स अथॉरिटी और सिंगापुर के हाई कमीशन द्वारा तय की जाती हैं.

6 महीने की वैधता का नियम

सिंगापुर पहुंचने की तारीख से भारतीय पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक वैध होना चाहिए. अगर वैधता इससे कम है तो एयरलाइंस आपको विमान में चढ़ने से रोक सकती है. इतना ही नहीं बल्कि इमीग्रेशन अधिकारी आपको इंट्री देने से भी मना कर सकते हैं. पासपोर्ट अच्छी स्थिति में होना चाहिए और उसमें दी गई व्यक्तिगत जानकारी आपके वीजा और फ्लाइट टिकट से मैच होनी चाहिए.

सिंगापुर वीजा शुल्क और आवेदन प्रक्रिया

सरकारी प्रोसेसिंग शुल्क 30 सिंगापुर डॉलर है. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग ₹2100 हो जाएगी. यह रकम वापस नहीं की जाती. अधिकृत विजा एजेंट प्रति आवेदन ₹1300 तक का अतिरिक्त सेवा शुल्क ले सकते हैं.

आवेदक किसी अधिकृत सिंगापुर वीजा एजेंट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. सिंगापुर में रहने वाला कोई पात्र व्यक्ति सिंगपास या फिर कॉर्पपास का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसमें आमतौर पर 3 से 5 दिन लगते हैं. इसमें आवेदन जमा करने का दिन, वीकेंड और सार्वजनिक छुट्टी शामिल नहीं है. यात्रा से 30 दिन पहले आवेदन करना चाहिए. वीजा की वैधता और वहां रुकने की मंजूरी अलग-अलग बातें होती हैं. अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक विजिट पास में इस बात का जिक्र करते हैं कि आप वहां कितने दिन रुक सकते हैं.

96 घंटे की वीजा मुक्त ट्रांसिट सुविधा

भारतीय नागरिक 96 घंटे तक की वीजा मुक्त ट्रांसिट सुविधा के लिए पात्र हो सकते हैं. बस शर्त यह है कि उनके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का वैध वीजा या फिर लॉन्ग टर्म पास होना चाहिए. इस दस्तावेज की वैधता सिंगापुर में जाने के समय कम से कम 1 महीने और होनी चाहिए.

96 घंटे के अंदर सिंगापुर से बाहर जाने के लिए आपके पास हवाई जहाज, फेरी या क्रूज या फिर कंफर्म टिकट होना जरूरी है. आप सिंगापुर में किसी भी तरीके से प्रवेश कर सकते हैं लेकिन वहां से वापसी हवाई जहाज या फिर समुद्री जहाज के जरिए ही होना चाहिए. कुछ ऐसे यात्री जिन्होंने सिंगल जर्नी वीजा का इस्तेमाल किया है वह भी इस सुविधा के पात्र हो सकते हैं. बस शर्त यह है कि वे वीजा जारी करने वाले देश से सीधे सिंगापुर होते हुए अपने देश लौट रहे हों और बीच में अपने देश ना गए हों. 96 घंटे की इस अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता.

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SG अराइवल कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात

यात्रियों को सिंगापुर पहुंचने से 3 दिन पहले MyICA पोर्टल या फिर एप्लीकेशन के जरिए SG अराइवल कार्ड और स्वास्थ्य घोषणा जमा करनी होगी. जो ट्रांजिट यात्री इमीग्रेशन प्रक्रिया से नहीं गुजरते उन्हें इससे छूट दी गई है. वीजा आवेदनों के लिए साइन किया गया फॉर्म 14A, कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट और दो रंगीन तस्वीर जरूरी हैं. हर तस्वीर 35एमएम×45एमएम आकार की होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और वह पिछले तीन महीनों के अंदर ली गई होनी चाहिए. कुछ मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं.

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