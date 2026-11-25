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Snowfall in Himalayas: पहाड़ों पर बर्फ गिरने से मैदानों में ठंड कैसे बढ़ जाती है? जान लें वजह
Snowfall in Himalayas: उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ने लगा है और पारा गिरने लगा है. लेकिन क्या आपको पता है कि पहाड़ों पर बर्फ गिरने से मैदानों में सर्दी क्यों बढ़ती है, चलिए जानें.
Snowfall in Himalayas: उत्तर भारत में धीरे-धीरे सर्दी बढ़ने लगी है. सुबह और शाम में गुलाबी ठंड आ चुकी है. रात में चलती हुई ठंडी हवाएं अब धीरे-धीरे पारा गिराने लगी हैं. पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे जा पहुंचा है. भारत के हिमालयी राज्यों में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है. यही वजह है कि मैदानों में सर्दी का सितम धीरे-धीरे बढ़ रहा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों पर बर्फ गिरने से मैदानों में सर्दी कैसे बढ़ती है? आइए समझाते हैं.
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