जब धूप से पानी भाप बनकर उड़ता है तो इसका वजन वायुमंडल की हवा से हल्का हो जाता है. यह आसमान में ऊपर जाने के बाद वहां बादल में बदल जाती है. आसमान में तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट में पहुंचने पर बादल बर्फ में बदल जाते हैं और भारी होकर नीचे गिरते हैं.