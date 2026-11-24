मच्छरों की जीवनशैली से जुड़ी एक खास बात यह है कि केवल मादा मच्छर ही खून चूसती हैं, क्योंकि अंडों के विकास के लिए उन्हें रक्त में मौजूद प्रोटीन और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि नर मच्छर मुख्य रूप से फूलों के रस और पौधों के तरल पदार्थों पर निर्भर रहते हैं.