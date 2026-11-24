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Mosquitoes Bite: किसी को मच्छर कम लगते हैं किसी को ज्यादा, क्या सच में मीठा होता है खून?
Mosquitoes Bite: खून मीठा होने के कारण मच्छर ज्यादा नहीं काटते, बल्कि यह एक पुरानी धारणा है. मच्छर शरीर की अन्य कई वजहों से आकर्षित होते हैं और लोगों को काटते हैं.
कई बार ऐसा होता है कि एक ही कमरे या आंगन में बैठे दो लोगों में से किसी के हाथ-पांव मच्छरों के डंक से छलनी हो जाते हैं, जबकि दूसरा बेफिक्र बैठा रहता है. बरसों से इस भेदभाव का सबसे आसान जवाब मीठे खून की कहानी में ढूंढा जाता रहा है. लेकिन क्या वाकई किसी का खून शक्कर की तरह मीठा होता है? आखिर क्यों किसी को कम और किसी को ज्यादा मच्छर काटते हैं?
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एबीपी लाइव डेस्क
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