उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह सवाल है कि उसका सीएम फेस कौन होगा. अब एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन में केशव मौर्य और ओपी राजभर के बयानों की चर्चा हो रही है.

एबीपी न्यूज़ शिखर सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला चुनाव के बाद होगा. उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही बीजेपी का चेहरा है और कमल खिलेगा तभी मुख्यमंत्री बनेगा. केशव मौर्य ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करेगा.

दूसरी ओर सुभासपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

केशव के बयान पर क्या बोले थे सीएम योगी?

उधर, शिखर सम्मेलन में ही सीएम योगी से जब केशव प्रसाद मौर्य के कमल के फूल वाले दो दिन पुराने बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कमल के फूल के चुनाव चिह्न पर ही चुनाव लड़ना है. वह खुद भी कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही उनके लिए सब कुछ है और कौन है और कौन नहीं, यह सबको पता है.

सीएम फेस को लेकर एक ओर जहां ओमप्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ की दोबारा ताजपोशी का खुला दावा किया, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी एक नाम पर सहमति जताने के बजाय फैसला चुनाव के बाद विधायक दल पर छोड़ दिया. हालांकि सीएम ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कोई सीधा जवाब न देकर इस बात को दोहराया कि सभी कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे.