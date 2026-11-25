Owaisi Guard Of Honour: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. इसी क्रम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हाल ही में सहारनपुर पहुंचे थे. जहां एक बेहद दिलचस्प घटना घटी. ओवैसी जब सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंचे तो उनको गलती से गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया जाना था. दरअसल गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी जज साहब के लिए ही थी, लेकिन उनको पहुंचने में थोड़ी देर हुई और उसी वक्त ओवैसी अपने दलबल के साथ पहुंच गए. इसी कन्फ्यूजन में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया. अब पुलिस ऑफिसरों की इस चूक के लिए जांच बैठा दी गई है.

लेकिन यहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर गार्ड ऑफ ऑनर क्या होता है, यह किसे और कब दिया जाता है? क्या इसे किसी सांसद को नहीं दिया जा सकता है? आइए इसे विस्तार से समझें.

क्या होता है गार्ड ऑफ ऑनर?

गार्ड ऑफ ऑनर एक औपचारिक सैन्य पुलिस सलामी या सम्मान होता है. जिसमें पुलिस या सैन्य कर्मियों की टुकड़ी निर्धारित वर्दी में खड़ी होती है और तय कमांड के अनुसार ही सलामी दी जाती है. इसमें सामान्य तौर पर अभिवादन करने या सलाम करने जैसा नहीं होता है. गार्ड ऑफ ऑनर आधिकारिक अवसर, पद या खास राजकीय-सैन्य परंपरा से जुड़ा सम्मान होता है, जिसे सामान्य सलाम नहीं माना जाना चाहिए.

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गार्ड ऑफ ऑनर किन लोगों को दिया जाता है?

देश में गार्ड ऑफ ऑनर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, विशेष विदेशी अतिथियों, ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैन्य कर्मियों, सैन्य अधिकारियों को दिया जाता है. लेकिन राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत ही केंद्रीय मंत्रियों को दिया जाता है.

उत्तर प्रदेश में क्या है नियम?

यूपी में नियम कहता है कि अगर राष्ट्रपति राज्य में कही भी दौरा करते हैं तो उनको जवानों की पूरी कंपनी यानि करीब 100 जवानों के गार्ड ऑफ ऑनर देने का प्रावधान है. वहीं राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एक सब इंस्पेक्टर, दो हेड कांस्टेबल और आठ कांस्टेबल सलामी देते हैं. हाईकोर्ट के जजों के लिए नियम है कि उनको एक एसआई, एक हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल सलामी देते हैं. इसके अलावा अगर किसी को गार्ड ऑफ ऑनर देना है तो इसके लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी होता है.

क्या सांसद को मिल सकता है गार्ड ऑफ ऑनर?

सिर्फ सांसद होने या किसी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष होने से कोई गार्ड ऑफ ऑनर का हकदार नहीं हो जाता है. यह किसी की राजनीतिक पहचान, लोकप्रियता या फिर सार्वजनिक पद की वजह से भी नहीं दिया जाता है. किसी सांसद को यह सम्मान तभी मिल सकता है, जब वह किसी अन्य संवैधानिक पद पर तैनात हो. तब राज्य पुलिस उसे यह सम्मान देती है. सिर्फ सांसद होने से गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलता है. यही वजह है कि सहारनपुर में ओवैसी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर सांसद प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं था. इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने माफी मांगी और अब मामले की जांच चल रही है.

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