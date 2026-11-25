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Airplane Parking Charge: एयरपोर्ट पर कितना होता है प्लेन को पार्क करने का चार्ज? जानें एक घंटे का खर्च
Airplane Parking Charge: भारत के अलग-अलग एयरपोर्ट पर विमानों को खड़ा करने का चार्ज इतना ज्यादा है कि फीस हैरान कर देती है. यह किराया विमान के वजन और साइज के हिसाब से तय किया जाता है.
Airplane Parking Charge: आप जब भी किसी मॉल या फिर बाजार जाते हैं तो अपनी कार या बाइक को पार्क करने के लिए पार्किंग चार्ज जरूर देते हैं. उसी तरह से जब किसी हवाई जहाज को एयरपोर्ट पर पार्क किया जाता है तो वह फ्री में नहीं होता है, बल्कि उसके लिए भी किराया देना होता है. हवाई जहाज कंपनियां एयरपोर्ट पर अपने प्लेन को लैंड कराने और उसे पार्क करने के लिए किराया चुकाती हैं. आइए जानें कि हवाई जहाज पार्किंग का चार्ज कितना है और एक घंटे का कितना खर्चा लगता है.
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