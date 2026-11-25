अगर जहाज 100 मीट्रिक टन वजन से ज्यादा होता है तो 600 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से चुकाने पड़ते हैं. वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए किराया 600-700 रुपये प्रति मीट्रिक टन पड़ता है. हालांकि ये दाम मार्च 2024 के बाद कुछ बदल गए हैं.