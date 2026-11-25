Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सेना ने गोपनीय जानकारी हेतु 87 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए।

इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप सिर्फ देखने, पोस्टिंग वर्जित।

व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर सामान्य जानकारी साझा करने की छूट।

Indian Army App Ban: मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा है कि भारतीय सेना ने अपने जवानों और अधिकारियों को फेसबुक, स्नैपचैट, पबजी, टिंडर और ट्रू कॉलर सहित 87 मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है. इसका मकसद सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी के लीक होने से रोकना और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना है.

सोशल मीडिया नियमों के तहत क्या अनुमति है?

सेना के जवान और अधिकारी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और कोरा का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी देखने और उस पर नजर रखने के लिए कर सकते हैं. इन पर पोस्ट करना, कमेंट करना या फिर मैसेज करना मना है. व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल के मामले में सिर्फ सामान्य और संवेदनशील ना होने वाली जानकारी को जान पहचान वाले लोगों के साथ साझा करने की सीमित मंजूरी दी गई है. इंडियन आर्मी की एडवाइजरी के मुताबिक सेना का कोई भी अधिकारी या फिर जवान इन सभी एप्लीकेशन का इस्तेमाल अपने फोन में नहीं कर सकता.

इन एप्लीकेशनों पर प्रतिबंध क्यों?

सेना की मुख्य चिंता संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करना है. सोशल मीडिया और डेटिंग प्लेटफार्म पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर जवानों से संपर्क किया जा सकता है और इतना ही नहीं बल्कि उनसे जानकारी भी निकलवाई जा सकती है. इस तरीके को हनी ट्रैपिंग कहा जाता है.

कुछ एप्लीकेशन लोकेशन डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट और दूसरी निजी जानकारी तक भी पहुंच सकते हैं. अगर इनका गलत इस्तेमाल होता है तो सेना के जवानों, उनसे संपर्क करने वालों और उनकी गतिविधि से जुड़ी जानकारी लीक हो सकती है. हालांकि सभी एप्लीकेशन एक जैसी जानकारी कोई इकट्ठा नहीं करते इस वजह से इनसे जुड़े जोखिम भी अलग-अलग हो सकते हैं.

कौन से एप्लीकेशन शामिल?

मैसेजिंग सेवाओं में वीचैट, वाइबर, हाइक और शेयरचैट शामिल हैं. सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट शामिल हैं. डेटिंग एप्लीकेशन की सूची में टिंडर, बंबल, हिंज और आइल शामिल हैं. दूसरे नाम में पबजी, मोबाइल लेजेंड्स, जूम, टिकटॉक, लाइकी, शेयरइट, जेंडर, यूसी ब्राउजर, कैमस्कैनर, ट्रू कॉलर, अलीएक्सप्रेस, शीन, डेलीहंट और रेडिट शामिल हैं.

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क्या यह प्रतिबंध आम नागरिकों पर भी लागू होते हैं?

नहीं. सेना के एप्लीकेशन प्रतिबंध उनके अपने सैनिकों और अधिकारियों पर लागू होते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि आम नागरिकों के लिए इन एप्लीकेशनों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर केंद्र सरकार देश भर में किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहें तो उसके लिए एक अलग कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी.

इस तरह का फैसला इस वजह से लिया गया है क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया एप्लीकेशन में कई तरह की जानकारियां इकट्ठा होती हैं. यूजर अपनी लोकेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो और दूसरी जानकारी साझा करते हैं. सेना के अधिकारियों के फोन में संवेदन जानकारी हो सकती है. यही वजह है कि इस तरह की जानकारी का गलत इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है.

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