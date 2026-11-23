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Gold Coin Customs Duty: विदेश से खरीद लाए सोने के 10 सिक्के, इस पर कितनी देनी होगी कस्टम ड्यूटी?
Gold Coin Customs Duty: विदेश से सोने के सिक्के खरीदकर लाने पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है. आइए जानते हैं कि 10 सिक्के लाने पर कितनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी.
Gold Coin Customs Duty: बीते कुछ हफ्तों में सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है. कई लोग विदेशों से सोने के सिक्के खरीद कर लाते हैं लेकिन उन्हें भारत लाने पर कुछ खास सिस्टम नियम लागू होते हैं और कस्टम ड्यूटी भी चुकानी पड़ती है. आइए जानते हैं कि विदेश से अगर सोने के 10 सिक्के खरीद कर लाएं तो इस पर कितनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी.
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Published at : 23 Nov 2026 04:00 PM (IST)
Tags :GK NEWS Gold Coin Customs Duty
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