मुंबई कस्टम के दिशा निर्देशों के मुताबिक जो यात्री रियायती सुविधा के पात्र नहीं हैं उन्हें सोने के सिक्कों पर 36 प्रतिशत शुल्क देना होगा. हालांकि कुछ अलग शर्तें इस बात को तय करती हैं कि वह अपने सामान में सोना ला सकते हैं या फिर नहीं. 36% शुल्क चुकाने का मतलब यह नहीं होता कि कोई भी यात्री अपनी मर्जी से कितना भी सोना ला सकता है.