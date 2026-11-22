जो यात्री 6 महीने से कम वक्त तक विदेश में रह रहे हैं वह 1 किलो तक सोना लाने के लिए मिलने वाली खास छूट का फायदा नहीं उठा सकते. हालांकि यात्रा के दौरान पहनी गई निजी आभूषणों पर शुल्क मुक्त निकासी मिल सकती है. जो आभूषण पहले भारत से बाहर ले जाए गए थे उन्हें एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके वापस लाया जा सकता है.