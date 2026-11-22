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Gold Price Crash: विदेश से कितने ग्राम की सोने की चेन ला सकते हैं, कितनी लगती है कस्टम ड्यूटी?
Gold Price Crash: सोने की कीमतों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं कि विदेश से अगर सोने की चेन मंगाई जाए तो इस पर कितना कस्टम लगेगा.
Gold Price Crash: सोने की कीमतों में साप्ताहिक आधार पर काफी गिरावट देखने को मिली है. इससे कई भारतीयों के लिए विदेश से आभूषण खरीदना एक आकर्षक विकल्प बन चुका है. हालांकि विदेश से सोने की चेन, अंगूठी या फिर ब्रेसलेट खरीद कर भारत लाने से पहले यात्रियों को कस्टम नियमों और ड्यूटी शुरू के बारे में पता होना चाहिए. 2 फरवरी से लागू होने वाले नए बैगेज रूल्स 2026 के तहत पत्र यात्रियों के लिए ड्यूटी फ्री छूट की सीमा सोने के आभूषण के मूल्य के बजाय उनके वजन के आधार पर तय की जाती है.
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Published at : 22 Nov 2026 03:20 PM (IST)
Tags :Gold Price Crash GK NEWS
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