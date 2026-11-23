वहां शहर के अंदर लोकल बस या टैक्सी से यात्रा करने पर सस्ता पड़ता है. अगर आप टूरिस्ट बस, कैब या फिर साइटसींग जैसी चीजें करते हैं तो खर्चा अलग आता है. भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल जाने पर किसी वीजा की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपके पास पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए.