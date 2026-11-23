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Nepal Visit: नेपाल में खाना-पीना, घूमना और रहना सस्ता या महंगा, 7 दिन रहने पर कितना खर्च?
Nepal Visit: हसीन और खूबसूरत वादियों वाले पडोसी मुल्क नेपाल के पीएम भारत दौरे पर हैं. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि भारतीय अगर नेपाल घूमने के लिए जाते हैं तो वहां उनको कितना खर्चा होगा.
Nepal Visit: भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल आज चर्चा में है. दरअसल वहां के प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत दौरे पर हैं. यहां आकर उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम नेपाल के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. जब दोनों देशों के बीच जमी हुई बर्फ धीरे-धीरे पिघलने लगी है और रिश्तों में गर्माहट का अहसास हो रहा है तो भारतीयों के नेपाल टूरिज्म की भी बात कर लेनी चाहिए. आइए जानें कि वहां पर सात दिन रहना, खाना और घूमना कितना सस्ता या महंगा है.
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