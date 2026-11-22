अक्सर मृत सांप यांत्रिक दबाव या रिफ्लेक्स के कारण एक ही बार में अधिक मात्रा में जहर छोड़ सकता है, जिससे स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है. इसके अलावा, यदि जहर ग्रंथियों या दांतों के आसपास लगा रह जाए या सूख जाए, तब भी खुले घाव या लापरवाही के संपर्क में आने से नुकसान की आशंका बनी रहती है.