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Dead Snake Bite: क्या मरने के बाद भी काट सकता है सांप, जानें कब तक रहता है जहर?
Dead Snake Bite: सांप मरने या सिर कटने के बाद भी काट सकता है और जहर छोड़ सकता है. मौत के बाद कुछ घंटों तक जहर सक्रिय और खतरनाक बना रह सकता है. इसलिए सांप को छूने से पहले बहुत सावधानी बरतें.
Dead Snake Bite: सड़क किनारे या खेत-खलिहान में पड़ा सांप जब बिल्कुल बेजान दिखे, तो अक्सर लोग उसे मरा मानकर लापरवाही कर बैठते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राण निकल जाने या सिर अलग हो जाने के बाद भी सांप का जबड़ा बंद हो सकता है और वह घातक जहर उगल सकता है? विज्ञान के अनुसार मृत सांप से जुड़ा यह पहलू जितना चौंकाने वाला है, उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है. आइए जानें.
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