Space Warfare Capabilities: अब धरती पर जंग लड़ना तो कोई नई बार नहीं रही है. अब ईरान और अमेरिका को ही ले लीजिए, दोनों देशों में पिछले नौ महीनों से तनातनी चल रही है. वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध तो चलते-चलते पांचवें साल में प्रवेश कर चुका है. अभी जंग सिर्फ हवा, पानी और धरती पर ही लड़ी जाती है. लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास अंतरिक्ष में भी जंग लड़ने की क्षमता है. कुछ साल में ऐसा वक्त भी आएगा जब दुश्मन देश एक दूसरे से लड़ने के लिए अंतरिक्ष में एक-दूसरे की सैटेलाइट को भी मार गिरा सकते हैं. आइए जानें कि किन देशों के पास स्पेस में जंग लड़ने की क्षमता है और क्या भारत के पास भी यह ताकत है कि नहीं?

किन देशों के पास अंतरिक्ष में जंग लड़ने की क्षमता?

तकनीक और विज्ञान ने न सिर्फ अंतरिक्ष को रिसर्च के जरिए जोड़ा है, बल्कि हर देश के आगे निकलने की होड़ ने इसे संचार के साथ-साथ युद्धक्षेत्र भी बना दिया है. कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास अंतरिक्ष में जंग लड़ने की क्षमता है. अमेरिका, रूस, चीन और भारत ये ऐसे देश हैं, जो कि स्पेस में भी युद्ध लड़ सकते हैं.

अमेरिका: इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर अमेरिका का है. अमेरिका के पास स्पेस फोर्स, एंटी सैटेलाइट मिसाइल और सैन्य उपग्रग नेटवर्क जैसी अत्याधुनिक तकनीक है. 1985 और 2008 में अमेरिका ने सैटेलाइट नष्ट करने के लिए परीक्षण किए थे और सितंबर 2026 में अंतरिक्ष की कक्षा में स्पेस कंट्रोल हथियार तैनात करने की भी पुष्टि की थी.

रूस: सोवियत संघ के समय से ही रूस के पास अंतरिक्ष सैन्य ताकत मौजूद है. साल 2021 में इसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करके सभी को हैरान कर दिया था.

यह भी पढ़ें: Snowfall in Himalayas: पहाड़ों पर बर्फ गिरने से मैदानों में ठंड कैसे बढ़ जाती है? जान लें वजह

चीन: ड्रैगन के पास ASAT परीक्षण के अलावा साइबर क्षमताएं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट को पकड़ने और हटाने की तकनीक मौजूद है.

भारत: भारत के पास भी अंतरिक्ष सैन्य क्षमता है. साल 2019 में भारत ने मिशन शक्ति के तहत एंटी-सैटेलाइट मिसाइल के जरिए अपने उपग्रह को नष्ट कर दिया था.

हालांकि अंतरिक्ष युद्ध में सिर्फ सैटेलाइट को मार गिराने के लिए मिसाइल ही नहीं, बल्कि जासूसी, सैटेलाइट ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन जैमिंग और साइबर हमले जैसी क्षमताएं भी हैं.

एंटी सैटेलाइट हथियार क्या हैं?

एंटी सैटेलाइट हथियार ऐसे मिसाइल या फिर रॉकेट होते हैं, जो कि धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे दुश्मन देश के सैटेलाइट को मार गिराते हैं. इनका इस्तेमाल युद्ध की स्थिति में दुश्मन की जासूसी रोकने, कम्युनिकेशन को बाधित करने या नेविगेशन नेटवर्क को खराब करने के लिए किया जाता है. इसमें दो तरीके के हथियार होते हैं- काइनेटिक हथियार और नॉन काइनेटिक हथियार.

काइनेटिक हथियार: इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब किसी सैटेलाइट को सीधे नष्ट करना हो. ऐसे में ये मिसाइल या फिर रॉकेट के माध्यम से दुश्मन देश के सैटेलाइट से टकराकर उसे नष्ट कर देते हैं. हालांकि इसमें पारंपरिक विस्फोट न के बराबर करके, केवल तीव्र ऊर्जा के जरिए इसे खत्म करते हैं.

नॉन काइनेटिक हथियार: ये हथियार दुश्मन की सैटेलाइट को पारंपरिक रूप से तोड़कर नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि साइबर अटैक करके, सिग्नल जैमिंग या फिर लेजर के जरिए ऊर्जा से उससे सेंसर को स्थाई या फिर अस्थाई रूप से खराब कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: Nuclear Bombs Satellites: क्या परमाणु हथियारों से लैस हो सकती है सैटेलाइट, रूस करने जा रहा ऐसा?