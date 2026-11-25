भारत बुल्डोजर, क्रेन और टनल बोरिंग मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (25 नवंबर) को कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी. इसके लिए सरकार की तरफ से 19,934 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं. कैबिनेट ने पांच बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इक्विपेमेंट बनाने का डिसिजन सबसे बड़ा माना जा रहा है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

केंद्र सरकार ने देश में क्रेन और बुलडोजर समेत इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी है. तमिलनाडु के कामराजार पोर्ट पर दूसरा कंटेनर टर्मिनल बनेगा. इसके लिए 4288 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं. वहीं असम के सिलचर स्थित डोलू में 2014 करोड़ रुपए से नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया एयरपोर्ट बराक घाटी और आसपास के पूर्वोत्तर क्षेत्र को हवाई संपर्क उपलब्ध कराने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा. फिलहाल सिलचर हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की देखरेख में है. वहां 70 एकड़ में फैले हिस्से से नागरिक विमान सेवाओं का संचालन होता है.

डाक विभाग के लिए भी मंजूर हुई खास स्कीम

कैबिनेट ने डाक विभाग की पोस्टल ऑपरेशंस स्कीम के लिए 1141 करोड़ और एस्टेट मैनजमेंट स्कीम के लिए 1491 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं.

मेक इन इंडिया को लेकर क्या बोले अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहला मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ फैसला है. कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा इक्विपमेंट की जरूरत बढ़ती जा रही है. इनका निर्माण भारत में कैसे हो ये मेक इन इंडिया का अहम हिस्सा है. एक लाख करोड़ की डिमांड है. काफी आयात होता .इसमें आधे से ज्यादा भारत में निर्माण हों उद्देश्य है. 8 साल की योजना बनाई गई है. कुल 11 हजार करोड़ की योजना है.

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