माँ का जाना किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा दुःख होता है. माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि वह जीवन की पहली गुरु, सबसे बड़ी ताकत और निःस्वार्थ प्रेम का प्रतीक होती है. ऐसे समय में इंसान का मन किसी काम में नहीं लगता. पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान सब पीछे छूट जाते हैं. व्यक्ति केवल एक बेटा या बेटी रह जाता है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन में भी ऐसा ही भावुक क्षण आया जब उनकी 91 वर्षीय माँ सावित्री देवी का 20 नवंबर को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित पैतृक गाँव पंचूर में निधन हो गया. जिस समय उन्हें यह दुःखद समाचार मिला वे गोरखपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद थे. समाचार मिलने के बावजूद उन्होंने अपना संबोधन और निर्धारित कार्यक्रम पूरा किया. इसके बाद वे अपनी माँ के अंतिम दर्शन के लिए पंचूर पहुँचे. 21 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर उनकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ. इस दौरान योगी आदित्यनाथ भावुक दिखाई दिए. माँ को अंतिम विदाई देते समय उनकी आँखों में छलकता दुःख एक बेटे की पीड़ा को बयां कर रहा था.

इस घटना का सबसे भावुक पहलू यह है कि भगवा वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति भी भावनाओं से परे नहीं होता. योगी आदित्यनाथ को देश और दुनिया एक संन्यासी तथा मुख्यमंत्री के रूप में जानती है लेकिन माँ के निधन के समय वे भी एक सामान्य बेटे की तरह दुःखी थे. उनकी आँखों में दिखाई देने वाली नमी बताती है कि संन्यास का अर्थ भावनाओं का अंत नहीं है. संन्यास व्यक्ति को स्वार्थ और मोह से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है लेकिन माँ के प्रति प्रेम, सम्मान और संवेदना जैसे मानवीय भाव जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं.

इस घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष उनका कर्तव्यबोध है. माँ के निधन का समाचार मिलने के बावजूद उन्होंने गोरखपुर में अपना निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रम पूरा किया. यह निर्णय निश्चित रूप से आसान नहीं रहा होगा. एक ओर माँ को खोने का असहनीय व्यक्तिगत दुःख और दूसरी ओर मुख्यमंत्री के रूप में सार्वजनिक जिम्मेदारी. इन दोनों के बीच संतुलन बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती है. मुख्यमंत्री का पद केवल सत्ता और अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के प्रति जवाबदेही का भी नाम है.

भारतीय सार्वजनिक जीवन में ऐसे उदाहरण पहले भी देखने को मिले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2022 में अपनी माँ हीराबेन के निधन के बाद भी निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था. माँ के निधन के दिन ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया. ऐसे उदाहरण बताते हैं कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत दुःख और सार्वजनिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन होता है.

हालाँकि किसी नेता की महानता केवल इस बात से नहीं आँकी जानी चाहिए कि वह दुःख के समय कितनी जल्दी काम पर लौटता है. उसे अपने प्रियजन के निधन पर शोक मनाने और परिवार के साथ समय बिताने का पूरा अधिकार है. असली कसौटी यह है कि वह अपने पद की जिम्मेदारियों को कितनी ईमानदारी, संवेदनशीलता और निष्ठा से निभाता है.

योगी आदित्यनाथ को लोग 'योगी' के नाम से जानते हैं लेकिन अपनी कर्तव्यनिष्ठा और जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता से उन्होंने यह भी साबित किया है कि वे केवल योगी ही नहीं बल्कि एक सच्चे 'कर्मयोगी' भी हैं. माँ को अंतिम विदाई देने के गहरे दुःख के बीच भी अपने दायित्वों के प्रति सजग रहना उनके कर्तव्यबोध और समर्पण को दर्शाता है.

माँ का स्थान जीवन में कोई नहीं ले सकता. योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह व्यक्तिगत क्षति अपूरणीय है. उनकी आँखों में दिखाई दिया दुःख उनके मानवीय पक्ष को उजागर करता है जबकि कठिन समय में अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों के प्रति सजगता उनके कर्तव्यबोध को दर्शाती है.

सच्चा कर्मयोगी वह नहीं होता जिसके भीतर भावनाएँ न हों बल्कि वह होता है जो अपनी भावनाओं का सम्मान करते हुए भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे. यही इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा संदेश है.