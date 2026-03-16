कुल ग्रामीण आबादी के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है. 2011 में राज्य में लगभग 92.3 मिलियन ग्रामीण निवासी थे. 2025 के अनुमानों के मुताबिक यह संख्या बढ़कर लगभग 99.4 मिलियन तक पहुंच सकती है. भारत में शहरीकरण का स्तर बिहार में सबसे कम है. यहां की लगभग 88.71% आबादी गांवों में ही रहती है.