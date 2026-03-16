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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRural Population India: भारत के 10 राज्य जहां ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा, देख लीजिए लिस्ट

Rural Population India: भारत के 10 राज्य जहां ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा, देख लीजिए लिस्ट

Rural Population India: भारत में आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में ही रहता है. आइए जानते हैं उन राज्यों के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Mar 2026 05:15 PM (IST)
Rural Population India: भारत में आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में ही रहता है. आइए जानते हैं उन राज्यों के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है.

Rural Population India: भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा है. यहां आज भी लाखों लोग गांवों में रहते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर हैं. तेजी से बढ़ते शहरीकरण और शहरों के विकास के बावजूद आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण इलाकों में ही रहता है. आइए जानते हैं भारत के उन राज्यों के बारे में जहां आज भी ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा है.

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ग्रामीण आबादी के लिहाज से भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है. 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे राज्य में लगभग 155.3 मिलियन लोग गांवों में रहते थे. 2025 के अनुमानों के मुताबिक यह संख्या बढ़कर लगभग 167.3 मिलियन हो गई है.
ग्रामीण आबादी के लिहाज से भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है. 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे राज्य में लगभग 155.3 मिलियन लोग गांवों में रहते थे. 2025 के अनुमानों के मुताबिक यह संख्या बढ़कर लगभग 167.3 मिलियन हो गई है.
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कुल ग्रामीण आबादी के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है. 2011 में राज्य में लगभग 92.3 मिलियन ग्रामीण निवासी थे. 2025 के अनुमानों के मुताबिक यह संख्या बढ़कर लगभग 99.4 मिलियन तक पहुंच सकती है. भारत में शहरीकरण का स्तर बिहार में सबसे कम है. यहां की लगभग 88.71% आबादी गांवों में ही रहती है.
कुल ग्रामीण आबादी के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है. 2011 में राज्य में लगभग 92.3 मिलियन ग्रामीण निवासी थे. 2025 के अनुमानों के मुताबिक यह संख्या बढ़कर लगभग 99.4 मिलियन तक पहुंच सकती है. भारत में शहरीकरण का स्तर बिहार में सबसे कम है. यहां की लगभग 88.71% आबादी गांवों में ही रहती है.
Published at : 16 Mar 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Rural Population India States With Largest Villages Population Agriculture Population India

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