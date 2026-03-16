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Rural Population India: भारत के 10 राज्य जहां ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा, देख लीजिए लिस्ट
Rural Population India: भारत में आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में ही रहता है. आइए जानते हैं उन राज्यों के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है.
Rural Population India: भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा है. यहां आज भी लाखों लोग गांवों में रहते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर हैं. तेजी से बढ़ते शहरीकरण और शहरों के विकास के बावजूद आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण इलाकों में ही रहता है. आइए जानते हैं भारत के उन राज्यों के बारे में जहां आज भी ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा है.
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Published at : 16 Mar 2026 05:15 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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