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कैसे बना था आपका पसंदीदा 'स्ट्रेस बस्टर' बबल रैप, इंजीनियरों की एक गलती ने किस तरह रचा इतिहास?
बबल रैप की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इन बुलबुलों को फोड़ने से निकलने वाली आवाज और उंगलियों का दबाव इंसान के तनाव को कम करने में मदद करता है.
ऑनलाइन पार्सल के साथ आने वाला वह बबल रैप जिसे हम और आप बड़े चाव से फोड़ते हैं, दरअसल एक वैज्ञानिक असफलता का नतीजा थी. जिस चीज को आज दुनिया भर में सामान की सुरक्षा के लिए सबसे भरोसेमंद माना जाता है, उसे कभी दीवारों की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था. जिसे हम बबल रैप कहते हैं, उसका जन्म किसी लैब की सोची-समझी प्लानिंग से नहीं, बल्कि दो इंजीनियरों की एक ऐसी गलती से हुआ जिसने अनजाने में पैकेजिंग की पूरी इंडस्ट्री ही बदल दी.
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Published at : 16 Mar 2026 06:59 AM (IST)
जनरल नॉलेज
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प्रेम कुमारJournalist
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