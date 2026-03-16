कैसे बना था आपका पसंदीदा 'स्ट्रेस बस्टर' बबल रैप, इंजीनियरों की एक गलती ने किस तरह रचा इतिहास?

बबल रैप के बनने की कहानी साल 1957 में शुरू होती है, जब दो अमेरिकी इंजीनियर अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क चवनेस न्यू जर्सी के एक गैरेज में कुछ नया प्रयोग कर रहे थे. उनका इरादा एक ऐसा प्लास्टिक वॉलपेपर तैयार करना था, जिसमें एक खास तरह का टेक्सचर या उभार हो. वे चाहते थे कि इसे दीवारों पर लगाया जाए ताकि घर को एक आधुनिक लुक मिल सके. इसी कोशिश में उन्होंने दो प्लास्टिक की चादरों को एक मशीन के जरिए आपस में चिपकाने का प्रयास किया.