कबाड़ के भाव नहीं बल्कि मनचाही कीमत पर बिकेगी गाड़ी, बस ऐसे रखें कार का ध्यान

भारतीय बाजार में मौजूद कारें सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होती हैं. जब हम नई कार खरीदते हैं तो यह नहीं सोचते कि आने वाले समय में जब हम इस गाड़ी को बेचेंगे को इसकी कीमत कितनी मिलेगी. लेकिन अगर शुरुआत से ही कार की सही देखभाल की जाए, तो उसकी Resale Value काफी अच्छी मिल सकती है. रोजाना सर्विस, साफ-सफाई और सही तरीके से ड्राइविंग जैसी छोटी-छोटी आदतें कार की हालत को बेहतर बनाए रखती हैं और जब आप उसे बेचते हैं तो खरीदार ज्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं.

इन बातों का ध्यान रखना जरूरी

सबसे जरूरी चीज यही है कि कार की समय-समय पर सर्विस करवाएं. इसके साथ ही इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट और फिल्टर जैसी चीजों को समय- समय पर बदलवाते रहना चाहिए. अगर सर्विस सेंटर से आप ये कराते हैं तो इसका रिकॉर्ड भी बनता रहता है, जिससे भविष्य में कार खरीदने वाले को भरोसा होता है कि गाड़ी की ठीक से देखभाल की गई है

कार की बॉडी और पेंट भी उसकी कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. अगर कार साफ-सुथरी और चमकदार दिखती है तो खरीदार पर पहला इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है. इसलिए कार को नियमित रूप से धोना, कभी-कभी वैक्स करवाना और छोटे-मोटे डेंट या खरोंच को समय रहते ठीक करवाना जरूरी है.

इसके अलावा कार का इंटीरियर साफ और ऑर्गेनाइज रखना भी बहुत जरूरी है. सीट, फ्लोर मैट और डैशबोर्ड की रोजाना सफाई से कार नई जैसी दिखती है. कार के अंदर धूम्रपान करने से बदबू और दाग पड़ सकते हैं, जिससे उसकी कीमत कम हो सकती है. इसलिए कार के अंदर साफ-सफाई बनाए रखना और एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करना बेहतर रहता

रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी

कार को सावधानी से चलाना भी उतना ही जरूरी है. अचानक तेज एक्सीलेरेशन और जोर से ब्रेक लगाने से इंजन, ब्रेक और सस्पेंशन पर बुरा असर पड़ता है. स्मूद ड्राइविंग से कार की हालत अच्छी रहती है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है, जिससे रीसेल के समय उसकी कीमत बेहतर मिल सकती है.

इसके साथ ही टायर और बैटरी की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए. टायर का सही प्रेशर और अच्छी हालत बहुत जरूरी होती है, क्योंकि घिसे हुए टायर कार की कीमत कम कर सकते हैं. बैटरी की नियमित जांच करवाने से अचानक खराबी से बचा जा सकता है और कार की परफॉर्मेंस भी बेहतर बनी रहती है.

यह भी पढ़ें:-

ऑटोमैटिक वेरिएंट के साथ लॉन्च हुई नई Kia Sonet, क्रेटा की बढ़ेगी टेंशन, जानें डिटेल्स