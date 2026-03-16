क्या अमेरिका में भी घर-घर होती है LPG सिलेंडर की डिलीवरी, भारत से कितना अलग है सिस्टम?

सबसे पहले यह जान लीजिए कि अमेरिका में एलपीजी को आमतौर पर प्रोपेन के नाम से जाना जाता है. भारत में जहां शहरों में पाइपलाइन (PNG) और बाकी जगह सिलेंडरों का जाल बिछा है, वहीं अमेरिका के बड़े शहरों में ज्यादातर घरों में प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन सीधी पहुंचती है, लेकिन अमेरिका के ग्रामीण इलाकों और उपनगरों (Suburbs) में आज भी प्रोपेन गैस का ही इस्तेमाल होता है.