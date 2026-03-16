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क्या अमेरिका में भी घर-घर होती है LPG सिलेंडर की डिलीवरी, भारत से कितना अलग है सिस्टम?
अमेरिका और भारत में रसोई गैस के इस्तेमाल का तरीका पूरी तरह अलग है. भारत में हम हर महीने सिलेंडर बदलने पर निर्भर हैं, वहीं अमेरिका में लोग अपने घर के बाहर लगे बड़े टैंकों को रिफिल करवाते हैं.
भारत में रसोई गैस का मतलब है वह लाल रंग का भारी-भरकम सिलेंडर, जिसके खत्म होने पर हम बुकिंग करते हैं और हॉर्न बजते ही उसे घर के अंदर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में रसोई गैस का सिस्टम कैसे काम करता है? क्या वहां भी हमारे जैसे सिलेंडर घर-घर पहुंचाए जाते हैं या कहानी कुछ और है? आज इस दिलचस्प तुलना में हम भारत और अमेरिका के गैस डिलीवरी सिस्टम की हर बारीकी को समझेंगे.
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Published at : 16 Mar 2026 03:28 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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