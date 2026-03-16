किस राज्य में सबसे ज्यादा LPG उपभोक्ता, जानें देश में कितने लोग उठा रहे PMUY का लाभ?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







LPG Consumers India: ईरान, इजरायल और अमेरिका से जुड़े मिडिल ईस्ट के तनाव का असर अब दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई पर पड़ने लगा है. शिपिंग रास्तों के आसपास के इलाकों ने ईंधन की सप्लाई में रुकावट डाल दी है. इसी के साथ भारत के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं. जहां कुछ परिवार कम समय के लिए इंडक्शन कुकटॉप का इस्तेमाल करने लगे हैं वहीं दूसरे लोग इस मुसीबत की घड़ी में अपने खाना पकाने वाले गैस की सप्लाई पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के किस राज्य में एलपीजी इस्तेमाल करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और साथ ही यह भी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कितने परिवारों को फायदा मिल रहा है.

एलपीजी इस्तेमाल करने वालों की संख्या

उत्तर प्रदेश में एलपीजी इस्तेमाल करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. अकेले इस राज्य में ही लगभग 4.87 करोड़ एलपीजी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं. यह देश के कुल घरेलू एलपीजी इस्तेमाल करने वालों का लगभग 15% है. बड़ी आबादी और गांव वालों तक पहुंच की वजह से ही एलपीजी के इस्तेमाल में यह राज्य सबसे आगे है.

भारत में कुल एलपीजी इस्तेमाल करने वाले लोग

भारत में 33.37 करोड़ से लेकर 34 करोड़ तक सक्रिय घरेलू एलपीजी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं. बीते 10 सालों में सरकारी पहलों और सप्लाई के बढ़ें हुए नेटवर्क की वजह से शहरों और गांव में खाना पकाने वाली गैस तक लोगों की पहुंच में काफी बढ़ोतरी हुई है. इस विस्तार से लकड़ी, कोयला और केरोसिन जैसे पारंपरिक इंधनों पर निर्भरता कम हुई है.

एलपीजी इस्तेमाल करने वालों की दूसरे राज्यों में संख्या

उत्तर प्रदेश के बाद कई दूसरे बड़े राज्यों में भी एलपीजी इस्तेमाल करने वालों की बड़ी संख्या है. महाराष्ट्र में लगभग 3.02 करोड़ लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल में लगभग 2.72 करोड़ लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं. तमिलनाडु में लगभग 2.4 करोड़ एलपीजी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं और बिहार में लगभग 2.33 करोड़ लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पहुंच

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक साफ सुथरा खाना पकाने वाला ईंधन पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है. यह योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देती है. अभी तक इस योजना के तहत पूरे देश में कुल 10.56 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं.

योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी वाले राज्य

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के मामले में उत्तर प्रदेश एक बार फिर से इस सूची में सबसे आगे है. इस राज्य में लगभग 1.88 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिले हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है. यहां लगभग 1.24 करोड़ लाभार्थी हैं. इसके बाद बिहार में लगभग 1.18 करोड़ परिवारों को इस पहल का लाभ मिला है.

यह भी पढ़ें: एक घंटे में कितना तेल पीता है 'शिवालिक जहाज', जो LPG लेकर आज पहुंचेगा भारत?