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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLPG Consumers India: किस राज्य में सबसे ज्यादा LPG उपभोक्ता, जानें देश में कितने लोग उठा रहे PMUY का लाभ?

LPG Consumers India: किस राज्य में सबसे ज्यादा LPG उपभोक्ता, जानें देश में कितने लोग उठा रहे PMUY का लाभ?

LPG Consumers India: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का असर ईंधन की सप्लाई पर पड़ा है. इसी बीच आइए जानते हैं भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा एलपीजी का इस्तेमाल होता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 Mar 2026 10:47 PM (IST)
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LPG Consumers India: ईरान, इजरायल और अमेरिका से जुड़े मिडिल ईस्ट के तनाव का असर अब दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई पर पड़ने लगा है. शिपिंग रास्तों के आसपास के इलाकों ने ईंधन की सप्लाई में रुकावट डाल दी है. इसी के साथ भारत के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं. जहां कुछ परिवार कम समय के लिए इंडक्शन कुकटॉप का इस्तेमाल करने लगे हैं वहीं दूसरे लोग इस मुसीबत की घड़ी में अपने खाना पकाने वाले गैस की सप्लाई पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के किस राज्य में एलपीजी इस्तेमाल करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और साथ ही यह भी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कितने परिवारों को फायदा मिल रहा है.

एलपीजी इस्तेमाल करने वालों की संख्या 

उत्तर प्रदेश में एलपीजी इस्तेमाल करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. अकेले इस राज्य में ही लगभग 4.87 करोड़ एलपीजी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं. यह देश के कुल घरेलू एलपीजी इस्तेमाल करने वालों का लगभग 15% है. बड़ी आबादी और गांव वालों तक पहुंच की वजह से ही एलपीजी के इस्तेमाल में यह राज्य सबसे आगे है.

भारत में कुल एलपीजी इस्तेमाल करने वाले लोग 

भारत में 33.37 करोड़ से लेकर 34 करोड़ तक सक्रिय घरेलू एलपीजी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं. बीते 10 सालों में सरकारी पहलों और सप्लाई के बढ़ें हुए नेटवर्क की वजह से शहरों और गांव में खाना पकाने वाली गैस तक लोगों की पहुंच में काफी बढ़ोतरी हुई है. इस विस्तार से लकड़ी, कोयला और केरोसिन जैसे पारंपरिक इंधनों पर निर्भरता कम हुई है. 

एलपीजी इस्तेमाल करने वालों की दूसरे राज्यों में संख्या 

उत्तर प्रदेश के बाद कई दूसरे बड़े राज्यों में भी एलपीजी इस्तेमाल करने वालों की बड़ी संख्या है. महाराष्ट्र में लगभग 3.02 करोड़  लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल में लगभग 2.72 करोड़ लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं. तमिलनाडु में लगभग 2.4 करोड़ एलपीजी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं और बिहार में लगभग 2.33 करोड़ लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं. 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पहुंच 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक साफ सुथरा खाना पकाने वाला ईंधन पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है. यह योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देती है. अभी तक इस योजना के तहत पूरे देश में कुल 10.56 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं.

योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी वाले राज्य

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना  लाभार्थियों के मामले में उत्तर प्रदेश एक बार फिर से इस सूची में सबसे आगे है. इस राज्य में लगभग 1.88 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिले हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है. यहां लगभग 1.24 करोड़ लाभार्थी हैं. इसके बाद बिहार में लगभग 1.18 करोड़ परिवारों को इस पहल का लाभ मिला है.

यह भी पढ़ें: एक घंटे में कितना तेल पीता है 'शिवालिक जहाज', जो LPG लेकर आज पहुंचेगा भारत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
ISRAEL IRAN WAR Lpg Consumers India Pm Ujjwala Yojana Beneficiaries
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