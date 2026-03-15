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भारत में कौन-सी कंपनी बनाती है एंटी-रेडिएशन दवाई, न्यूक्लियर वॉर की आहट से बढ़ गई डिमांड

Anti Radiation Medicine: परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत द्वारा विकसित एंटी-रेडिएशन दवाओं की मांग बढ़ गई है. आइए जानें कि देश में कौन सी कंपनी एंटी रेडिएशन की दवाएं बनाती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 Mar 2026 01:46 PM (IST)
Anti Radiation Medicine: परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत द्वारा विकसित एंटी-रेडिएशन दवाओं की मांग बढ़ गई है. आइए जानें कि देश में कौन सी कंपनी एंटी रेडिएशन की दवाएं बनाती है.

ईरान इजरायल युद्ध के बीच दुनिया भर में गहराते परमाणु युद्ध के साये ने भारत के दवा बाजार में एक हलचल पैदा कर दी है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और रूस-यूक्रेन संकट के बीच एंटी-रेडिएशन दवाओं की मांग में अचानक तेजी आई है. परमाणु विकिरण से शरीर को बचाने वाली ये दवाएं अब केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर इनकी आपूर्ति को लेकर पूछताछ बढ़ गई है. भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक से बनी ये दवाएं परमाणु आपातकाल के समय जीवन रक्षक कवच की तरह काम करती हैं.

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भारत में चंडीगढ़ स्थित स्कॉट-एडिल फार्मासिया (Scott-Edil Pharmacia) एक प्रमुख दवा कंपनी है, जो परमाणु विकिरण से बचाने वाली महत्वपूर्ण दवाओं का निर्माण कर रही है. इस कंपनी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की प्रयोगशाला 'इनमास' (INMAS) के तकनीकी सहयोग से प्रूसियन ब्लू (Prussian Blue) कैप्सूल विकसित किए हैं.
भारत में चंडीगढ़ स्थित स्कॉट-एडिल फार्मासिया (Scott-Edil Pharmacia) एक प्रमुख दवा कंपनी है, जो परमाणु विकिरण से बचाने वाली महत्वपूर्ण दवाओं का निर्माण कर रही है. इस कंपनी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की प्रयोगशाला 'इनमास' (INMAS) के तकनीकी सहयोग से प्रूसियन ब्लू (Prussian Blue) कैप्सूल विकसित किए हैं.
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इन कैप्सूलों को बाजार में Pru-Decorp और PruDecorp-MG जैसे ब्रांड नामों से बेचा जाता है. यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है क्योंकि पहले ऐसी दवाओं के लिए हम विदेशों पर निर्भर थे.
इन कैप्सूलों को बाजार में Pru-Decorp और PruDecorp-MG जैसे ब्रांड नामों से बेचा जाता है. यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है क्योंकि पहले ऐसी दवाओं के लिए हम विदेशों पर निर्भर थे.
Published at : 15 Mar 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Anti Radiation Medicine Nuclear War Medicine Prussian Blue Capsules

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