भारत में कौन-सी कंपनी बनाती है एंटी-रेडिएशन दवाई, न्यूक्लियर वॉर की आहट से बढ़ गई डिमांड

भारत में चंडीगढ़ स्थित स्कॉट-एडिल फार्मासिया (Scott-Edil Pharmacia) एक प्रमुख दवा कंपनी है, जो परमाणु विकिरण से बचाने वाली महत्वपूर्ण दवाओं का निर्माण कर रही है. इस कंपनी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की प्रयोगशाला 'इनमास' (INMAS) के तकनीकी सहयोग से प्रूसियन ब्लू (Prussian Blue) कैप्सूल विकसित किए हैं.