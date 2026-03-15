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भारत में कौन-सी कंपनी बनाती है एंटी-रेडिएशन दवाई, न्यूक्लियर वॉर की आहट से बढ़ गई डिमांड
Anti Radiation Medicine: परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत द्वारा विकसित एंटी-रेडिएशन दवाओं की मांग बढ़ गई है. आइए जानें कि देश में कौन सी कंपनी एंटी रेडिएशन की दवाएं बनाती है.
ईरान इजरायल युद्ध के बीच दुनिया भर में गहराते परमाणु युद्ध के साये ने भारत के दवा बाजार में एक हलचल पैदा कर दी है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और रूस-यूक्रेन संकट के बीच एंटी-रेडिएशन दवाओं की मांग में अचानक तेजी आई है. परमाणु विकिरण से शरीर को बचाने वाली ये दवाएं अब केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर इनकी आपूर्ति को लेकर पूछताछ बढ़ गई है. भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक से बनी ये दवाएं परमाणु आपातकाल के समय जीवन रक्षक कवच की तरह काम करती हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 01:45 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion